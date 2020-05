El colegio Miguel de Cervantes inaugura las reuniones telemáticas con familias

En el nuevo trimestre a distancia del colegio gijonés Miguel de Cervantes los alumnos solo podrán mejorar su nota, trabajarán con proyectos interdisciplinares que aúnen varias asignaturas a la vez y no tendrán que repetir cursos salvo casos "muy excepcionales" que, de momento, ni se barajan. Así lo ha explicado esta mañana la directiva del centro, que ha convocado una multitudinaria reunión telemática con las 200 familias de su comunidad y en compañía de la consejera Carmen Suárez y del inspector José Ángel Corujo. "Es el primer trimestre que tendrá que cursarse entero desde casa, así que todo lo que no se pueda ver estos meses se dará el año que viene. Ninguna familia debe preocuparse", aclaró la primera.

En este tramo final del curso los pequeños de todos los colegios asturianos no podrán incorporar material curricular nuevo, por lo que las próximas semanas se afrontan más bien como un refuerzo de capacidades ya adquiridas. También por eso la evaluación final solo podrá ser igual o mejor a la media de los dos anteriores trimestres, potenciando el trabajo en proyectos y no los exámenes.

Según Geles García, directora del centro, la pandemia por coronavirus ha servido para, al menos, agilizar una transformación metodológica que su colegio ya había puesto en marcha. "Queríamos adaptarnos al nuevo siglo y el trabajo con proyectos ya era una idea muy avanzada", razona. Estos meses, sin embargo, les obligan a dar a pasos forzosos en su andadura con dos grandes objetivos: cambiar los deberes por las tareas y los exámenes por los cuestionarios. "Suena parecido, pero no lo es. No queremos que el alumno haga el ejercicio 7 de la página 20, sino que se involucre en tareas en las que realmente aprenda y entienda los conceptos. Los cuestionarios, ahora, complementarán el trabajo de los proyectos, pero su calificación no será tan definitiva", resume la docente.