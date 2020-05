El pacto de concertación social, más flexible y solo para dos años

El pacto de concertación social de Gijón se firmará "con toda seguridad" esta misma semana. El acuerdo entre el equipo de gobierno local -conformado por PSOE e IU- y el resto de agentes implicados -las uniones comarcales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal, a través de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)- está "muy avanzado". Y eso que se trata de un documento que poco tendrá que ver con los otros cinco firmados hasta el momento en la ciudad, el primero de ellos en el año 2000.

Será un acuerdo más corto, de apenas dos años frente a los cuatro habituales. Y, sobre todo, más flexible. "Lo que vale ahora, quizá dentro de una semana ya no. La situación es muy volátil por el covid-19 y tenemos que ser ágiles para poder modificarlo y adaptarnos al nuevo escenario", aseguraba ayer uno de los firmantes. A efectos, esto supone que los organismos implicados se cubren las espaldas de cara a una futura y muy posible renegociación de las condiciones que incluye el documento, una vez que se supere la crisis derivada del coronavirus, para variar el destino de los recursos económicos que en él se distribuyen, sin necesidad de tener que esperar al remanente de final de año. En suma, el texto es "menos ortodoxo" que las anteriores concertaciones firmadas.

El objetivo principal, aseguran los agentes sociales, es "dedicar recursos a lo más urgente" para así poder reactivar la economía en la ciudad. Y "lo más urgente", explican, es lo que tiene que ver esencialmente con las ayudas a autónomos y micro pymes. "Si los ayudas a ellos, ayudas a la ciudad", remarcan los firmantes, que explican que estas ayudas no solo serán económicas, sino que también tendrán que ver con la reducción de tasas. La cuantía de estas subvenciones aún no se ha cerrado. Además de los autónomos y las micro pymes, el plan incluye también beneficios para los parados o en lo relativo a la reactivación de los planes de empleo municipales. "Lo esencial es lo que tiene que ver con la empleabilidad y los emprendedores", explicitan.

En la negociación de este texto estuvo muy presente la crisis sanitaria del covid-19. "Trastocó toda la negociación", enfatizan los firmantes. Las conversaciones se habían iniciado a finales del pasado año pero, tras la irrupción del chino, todo lo hablado quedó en nada. Los agentes sociales remarcan que "las ayudas no van a estar mal, pero no sabemos cuánto empleo se va a destruir o cuántos negocios no van a poder hacer frente a la situación". Por eso, los agentes sociales no quieren "quemar ahora todas las naves", sino que podrían apostar por dejar un remanente "por si luego hace falta".