El Arbeyal, Poniente y San Lorenzo abrirán en junio con controladores de aforo y sin casetas

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha anunciado este viernes que en la ciudad solo se abrirán al baño las tres playas urbanas, pero con su aforo reducido, y se contará con una plataforma web y un equipo de entre 20 y 30 personas que facilitarán información sobre los huecos libres, aunque se deja a reponsabilidad del ciudadano el cumplimiento de las medidas marcadas por las autoridades sanitarias para frenar la pandemia del COVID-19.

González, en rueda de prensa telemática acompaña del directo general de la Fundación CTIC, Pablo Priesca, ha señalado que, pese a que la plataforma web no estará lista hasta el 8 de junio, fecha en la que inicialmente se prevía que en la fase III se pudieran abrir las playas, el servicio de Salvamento de Playas comenzará a funcionar el próximo día 1. La fecha exacta de apertura no se podrá confirmar hasta que el gobierno central no emita su dictamen en el BOE.

"Como alcaldesa solo me queda apelar a la responsabilidad y a la autoprotección", ha trasladado a la población gijonesa, a la que pide su colaboración para cumplir con el distanciamiento social obligado y demás normas del decreto del Estado de Alarma, al descartar "llenar" las playas de agentes de la Policía Local.

El acceso a las playas no tendrá límite de tiempo y, además, se permitirá tomar el sol en los parques de la ciudad para descongestionar los arenales y poder respetar los aforos. En San Lorenzo, que debido a las medidas de seguridad a las que obliga la Covid-19 pasará de un aforo máximo en bajamar de 19.900 personas a uno de 14.000 y en pleamar de 3.000 a 2.000 personas, no va a haber casetas, pero sí se mantendrá el servicio de tumbonas que se higienizarán tras su uso.



Debido a los cambios de aforo del arenal por las mareas tras los primeros días se estudiará la posibilidad de limitar su uso al baño y paseo en momentos de pleamar. En Poniente, con un aforo que pasa de 5.600 a 3.000 personas en bajamar y de 4.200 a 3.000 en pleamar, se mantendrá el servicio a personas con discapacidad y en el Arbeyal se baraja un aforo que puede variar entre las 1.200 y las 1.800 personas en función de la marea.



Para controlar los aforos habrá control visual que llevará a cabo un equipo de entre 20 y 30 personas que acompañarán a las personas, recomendarán zonas e irán apuntando en una herramienta informática dónde se sitúa la gente para tener una "foto actualizada del nivel de ocupación". El Consistorio valoró contratar a estas personas a través de un plan de empleo, pero se descartó y la contratación se hará a través del capítulo dos. Estas personas harán uso de la plataforma web de control de aforo de las playas a la que también podrán acceder los bañistas mediante sus dispositivos personales.