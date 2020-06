El rediseño de las obras retrasa otro año la llegada del metrotrén a Cabueñes

Nuevo movimiento en el complejo rompecabezas ferroviario en el que vive inmerso Gijón desde hace dos décadas. Adif, (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) acaba de oficializar una modificación del contrato adjudicado hace un año a la ingeniería de Acciona para redactar el proyecto de obra civil de la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes. El contrato adjudicado en febrero de 2019 para ampliar el trazado inicial hasta Viesques, donde concluye ahora, en 2,7 kilómetros y llevarlo hasta el vestíbulo del hospital de Cabueñes era por 1,6 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 12 meses. Completado este plazo llega ahora una modificación que alarga el trabajo 12 meses más y eleva su coste a 1,8 millones: 187.852 euros más en la comparativa.

El ajuste llega después de que técnicos de Adif plantearán, a principios de ese año, cambiar el sistema constructivo previsto optando por una obra con pantallas excavando desde la superficie en lugar de usar una tuneladora. Se entendió que era técnicamente mejor y menos costoso ya que una tuneladora no resulta eficaz en trazados de menos de cinco kilómetros. El proyecto a redactar no solo debe definir la construcción de ese tramo de túnel también las estaciones de Cabueñes y Universidad. En el convenio firmado en 2019 la inversión comprometida por Adif para el metrotrén era de 313 millones.

El cambio en este contrato vinculado el metrotrén llega en plena pugna política sobre uno de los elementos cruciales del interconectado plan de vías: la ubicación de la estación intermodal

"Si es una cuestión de fe yo entiendo que no soy su religión; pero esto no es una cuestión de fe, es de conocimiento". Así respondía ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, a los integrantes de la oposición municipal que siguen dudando de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en favor de la estación en Moreda aprobada en 2006. Desde la oposición ni se dieron por buenas en su momento las explicaciones sobre este tema de la Alcaldesa ni se da por buena ahora la puntualización en ese sentido hecha por el propio Ministerio de Transportes en el marco del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la salida a información pública del estudio que analiza las condiciones de ubicación de la estación intermodal en Moreda y el Museo del Ferrocarril. La oposición quiere más garantías. "Más garantías en una caja fuerte. El BOE dice que está vigente. Si no lo quieren creer...", ironizó la regidora.

La vigencia de esta declaración es básica para sustentar uno de los argumentos que usa la Alcaldesa para defender Moreda: el ahorro de tiempo. Moreda tiene la mayor parte de la tramitación administrativa ya hecha. No como la ubicación pactada hace un año en el Museo del Ferrocarril a la que ahora se quiere dar marcha atrás. Moreda es también la opción favorita de González por ser más barata: unos 68 millones menos que en la opción del Museo.

La Alcaldesa adelantó ayer que ya ha tratado el asunto con el presidente del Principado, Adrián Barbón, -de hecho el Principado ve Moreda como "lo más recomendable"- y le falta una conversación con el Ministerio antes de que sea el momento de convocar al consejo de Gijón al Norte para presentar formalmente la opción de Moreda. "Todas las explicaciones están dadas toca tomar una decisión como responsables políticos. Hay que actuar. No podemos seguir con este papel está torcido, hay que cambiar este renglón...", indicó la Alcaldesa, que quiere sumar a su propuesta el mayor consenso político y social posible. González no tiene dudas: Moreda da más certidumbres que el Museo del Ferrocarril. "Les preguntamos en el Consejo Social a Foro y PP que dieran un plazo sobre la estación en el Museo y no supieron darlo. Si no lo saben ellos", reprochó la socialista a los responsables de los partidos que impulsaron el cambio de ubicación elegido en 2006 en Moreda.

"Yo creo que hay un consenso. El consenso es: estación ya", sentenció la regidora para quien Moreda cumple los requisitos de proyecto, plazo e inversión que exige el movimiento vecinal.