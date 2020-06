Actuación policial contra un youtuber que contó en directo su viaje de Galicia a Gijón

Jactarse de incumplir la norma le puede salir caro a un youtuber gallego que contó en directo por las redes sociales en la tarde de ayer domingo, cómo había viajado desde Galicia a Gijón. Un traslado entre provincias que aún no está permitido sin justificación laboral o por razones de fuerza mayor, y que en general sigue bajo las restricciones de movilidad que impone el estado de alarma. Con esa manera de hacer público cómo se saltaba la normativa, lo que logró el youtuber fue una intervención de la Policía Local y la correspondiente denuncia a la que tendrá que hacer frente.

No fue esa la única intervención derivada del estado de alarma que se produjo el fin de semana en Gijón. Un total de 28 personas fueron propuestos para sanción por diversos motivos relacionados con las medidas de protección durante el estado de alarma por emergencia sanitaria, es decir, por no respetar la distancia de seguridad y no hacer uso de mascarillas.