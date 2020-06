Un hombre golpea a su mujer en Gijón y ella intenta clavarle un cuchillo en una pierna

Una discusión de pareja acabó con la detención de un hombre y de una mujer después de protagonizar un suceso violento que pudo haber acabado muy mal. La Policía Local de Gijón intervino por un delito de agresiones en el ámbito familiar después de que la mujer, M. Y. V. N., de 42 años, hubiera intentando clavarle un cuchillo en la pierna a su compañero, V. M. M., de 39 años. Éste, por su parte, le habría propinado varios golpes a la mujer.

Esta fue una de las intervenciones que tuvo que realizar el pasado fin de semana la Policía Local de Gijón, que detuvo a ocho personas. Dos de esas detenciones tuvieron lugar a las 22 horas de la noche del viernes en un local de la calle Eleuterio Quintanilla, que estaba funcionando como bar. La detención tuvo lugar porque dos de los clientes sustrajeron un monopatín eléctrico de otra clienta y se dieron a la fuga. Posteriormente fueron detenidos en la Avenida del Llano por un presunto delito de hurto. Se trata de L.E.G.M. y P.R.R.S., los dos de 28 años de edad. Además, al último se le investiga a su vez por un segundo delito de atentado ya que ofreció una violenta resistencia, llegando a agredir a uno de los agentes.

Por otro lado, el domingo, a las 4 horas, los agentes detuvieron a D.R.C., de 30 años, como presunta autora de un delito de daños y otro de desobediencia grave. Los hechos se iniciaron en la calle Manuel Llaneza, donde la implicada decía haber sido víctima de una agresión desde la terraza de un piso. En el momento inicial, no quiso recibir ningún tipo de ayuda ni ser trasladada a ningún centro médico pero, tras abandonar el lugar, abolló el capó de un coche y tiró dos motos aparcadas en la calle Arroyo. Se resistió a la intervención insultando a los policías en todo momento.

Las tres detenciones restantes se realizaron por alcoholemia, es decir, por delitos contra la seguridad vial.

Asimismo, la Policía Local denunció a 28 personas por diversos motivos relacionados con las medidas de protección durante el estado de alarma por emergencia sanitaria, es decir, por no respetar la distancia de seguridad y no hacer uso de mascarillas. Cabe destacar la actuación contra un "youtuber" gallego que, en la tarde de ayer, explicó cómo había viajado desde Galicia a Gijón en directo por las redes sociales. Una vez localizado fue denunciado por desplazarse entre comunidades autónomas cuando no está permitido sin justificación alguna.

Fueron inspeccionadas 20 terrazas y 19 locales, de todos ellos 13 fueron denunciados por no respetar el horario de cierre, poner música amplificada sin licencia, no tener licencia de apertura, permitir consumir bebidas en el exterior del local y permitir consumir tabaco en el interior. Dos de las denuncias se llevaron a cabo en dos establecimientos de la Plaza de La Habana y de Campo Sagrado. En el primero, había 17 personas a las 04.00 horas en su interior consumiendo bebidas y tabaco pese a que estaba supuestamente cerrado, igual que el segundo local, en el que había cuatro personas. Además, en ninguno de los dos casos, las personas mantenían la distancia social requerida ni llevaban mascarilla.