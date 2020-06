El Ayuntamiento, a instancias del Principado, vuelve a cerrar los parques infantiles

Solo un fin de semana han podido los niños gijoneses disfrutar de sus parques. El pulso entre el Ayuntamiento y el Principado lo acaba de ganar el gobierno regional. El Ayuntamiento de Gijón, a través de una nota oficial, acaba de comunicar que "volverá a clausurar las zonas de juegos infantiles de los parques tras confirmar con el Principado que éstas no podrán abrir hasta que la comunidad autónoma no entre en la "nueva normalidad" y decaiga, por tanto, el artículo 4.2 del Boletín Oficial del Estado del 25 de abril (Orden SND/370/2020) que recoge "no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas".



En la Disposición final Segunda de esta orden queda recogido también que "mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas". Desde el Consistorio gijonés se entiende que, tras la advertencia del Principado, hay que cumplir la normativa, pues uno de los éxitos de Asturias ha sido precisamente cumplir.

Dado que al entrar en la fase 2, las niñas y niños comenzaron a poder hacer uso de las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento de Gijón entendió que había decaído el artículo completo y por este motivo decidió abrir los parques infantiles, entendiendo como prioritaria la necesidad de socialización de los menores, a la que numerosos especialistas apelan.

Por último, el Ayuntamiento de Gijón considera que es el momento de que todas las administraciones públicas reflexionen sobre el papel que han jugado respecto a la situación que han vivido los niños y niñas durante el Estado de Alarma, convirtiéndose en muchos momentos en los grandes olvidados.