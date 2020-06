La Alcaldesa vuelve a cerrar los parques: "Lo siento, el Principado tiene razón"

"Lo siento, pero hemos vuelto a cerrar los parques. Os pido a vosotros que cumpláis las normas y no puedo no seguirlas yo. Tengo que dar ejemplo y hacer caso a lo que me dice el Principado porque tiene razón". Con estas palabras, y a través de uno de sus ya populares vídeos en las redes sociales, la alcaldesa Ana González explicaba ayer a los gijoneses que debía rectificarse a sí misma tras dar la orden el pasado viernes de abrir los 120 parques infantiles de la ciudad. Una decisión que el Gobierno del Principado de Asturias, por boca del presidente Adrián Barbón, le afeó desde el minuto uno al entender que no tenía base normativa y que solo ha estado vigente el fin de semana. Gijón tendrá que esperar, como el resto de Asturias, hasta el domingo que viene para que los niños puedan recuperar las zonas de juego, dentro de la denominada nueva normalidad.

El Ayuntamiento comunicaba el cambio de decisión a media mañana a través de una nota oficial y tras recibir contestación a su consulta a Sanidad, pero los operarios de Emulsa no llegaron a los parques con la cinta de precintar los juegos hasta la tarde. Una operación, que en algunos espacios, se hizo entre los llantos de los pequeños y el cabreo de padres y madres. Solo habían sido dos días de juegos tras tres largos meses sin columpios ni balancines y, sobre todo, sin amigos, a los que tampoco hay opción de ver en el colegio.

González explicaba que había considerado que se podía establecer el mismo criterio para las instalaciones deportivas y los parques y abiertos los primeros podía hacerse lo mismo con los segundos para favorecer que los más pequeños pudieran socializar. Ayer, el Principado le dejó claro que no es así en base a la vigencia de uno de los artículos de la orden publicada en el BOE el 25 de abril que establece que "no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre". Ante estos dos reflexiones, la Alcaldesa pedía pensar en los niños y en su sacrificio durante el largo periodo de confinamiento. Y ese pensamiento le hizo abrir los parques. El que le hizo cerrarlos fue recordar que "Asturias lo ha hecho bien porque se tomaron medidas muy pronto que se han cumplido ejemplarmente y se ha sido muy prudente. Hay que seguir".



Tirón de orejas de la oposición

El cambio de criterio le supuso a la Regidora un tirón de orejas de la oposición justo el día de su primer cumpleaños como Alcaldesa. Foro fue el primero en abrir fuego. "Esta actuación define claramente su proceder: toma decisiones sin consultar y luego pregunta. Así lo ha hecho también con los informes de la estación intermodal, con las peatonalizaciones o con la polémica sobre la Universidad Laboral", indicó Jesús Martínez Salvador. Para el portavoz forista "no fue serio ni responsable" abrir los parques sin garantías.

"La Alcaldesa va por libre y no tiene en cuenta las recomendaciones del gobierno central ni del autonómico, aunque ello suponga poner en riesgo la seguridad y la salud de los más pequeños. Resulta evidente que permitir en este momento el uso de los juegos infantiles dificultaría el cumplimiento de la distancia social por parte de los niños y el control de los riesgos de contagio por el tocamiento de las superficies de estos elementos", dijo el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo.

Para José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, el reproche a la Alcaldesa es que no hubiera realizado esa consulta que ayer hizo al Principado antes de abrir los parques para evitar "esas idas y venidas". Aunque con consulta o sin consulta el líder de la formación naranja sigue sin entender "como un niño puede ir al bar con sus padres, pero no a un parque". "Los vemos jugando en la playa y no en los parques, no entiendo la lógica. Los parques deben estar abiertos", afirmó.

También considera Podemos que los espacios lúdicos para niños deben estar abiertos como aconsejan los pediatras, pero explica su portavoz, Yolanda González Huergo: "Si Ana González también tiene esa postura, lo que debería hacer es hablar con su partido y no utilizar la ciudad de campo de pruebas, con reprimenda de su jefe incluida". "Una vez más, la Alcaldesa ha pretendido ir por libre para imponer su voluntad y en esta ocasión ha ido hasta contra la norma", indicó.

Desde Vox, Eladio de la Concha también reprochó a la Regidora que "tome decisiones que comprometen la normal vida de los ciudadanos de manera unilateral, sin consensuar con el resto de grupos políticos y sin consultar a nadie, ni tan siquiera a los suyos". Y destacó que no es la primera vez que hay que rectificar, poniendo como ejemplo el uso deportivo de las playas.