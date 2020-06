El Sporting y la Cámara recelan de dejar sin tráfico rodado el entorno de El Molinón

La comprometida peatonalización de la avenida de El Molinón -que se convertirá en una vía dentro del parque de Isabel la Católica por decisión municipal- y la opción recién abierta a partir de la contratación de un estudio desde la concejalía de Movilidad de ir más allá de la avenida para generar nuevos espacios de prioridad peatonal y ciclista en el entorno del estadio de fútbol y el área de entrada a la Feria de Muestras no parece dejar a nadie indiferente. Ni a políticos, ni a vecinos, ni a las grandes entidades que allí tienen su residencia. La Cámara de Comercio, que ya afirmó en el pasado que la peatonalización de la avenida de El Molinón "no era aconsejable", volvía ayer a recordar la importancia de que el recinto ferial goce de "accesos adecuados porque si no se estrangula a la Feria".

El Sporting, por su parte, se posiciona en contra de una peatonalización total de los accesos al coliseo rojiblanco y reclama fórmulas para mantener el tráfico al menos en una dirección los días de partido. Desde el club se recuerda que el coliseo rojiblanco requiere servicio de vehículos pesados más allá de cuando el Sporting juegue de local, habitualmente, cada dos semanas. "Peatonalizar totalmente El Molinón hará imposible darle servicio", apunan fuentes del club, que piden mantener varios accesos por el norte y el sur.

El Sporting mantiene que al estadio acuden vehículos pesados como los camiones que traen la comida y la bebida o los que emplean las televisiones para transmitir los encuentros. "Estaría bien poder aplicar fórmulas como una única dirección en los días de partido para las necesidad de circulación de tráfico blando, bomberos, policía local...", zanjaron desde el club, que apuntaron que el recinto también se usa para conciertos y otros eventos.

Los accesos al recinto ferial Luis Adaro son la gran preocupación para la Cámara de Comercio, que al no poseer todos los datos sobre el proyecto, rehusa fijar una posición. "Los visitantes precisan de accesos adecuados y aparcamientos para acceder al recinto ferial. De no ser así, estrangulamos el potencial de la actividad ferial y congresal", apuntó, eso sí, el secretario general de la Cámara de Comercio, Álvaro Ordás.

Los vecinos están divididos. La asociación vecinal de La Arena la defiende. "Todo lo que sea ganar espacios para el peatón nos parece correcto, pero habrá que ver cómo queda el tráfico y se eliminan aparcamientos", apunta la líder, Tita Caravera. Menos gracia hace en la parroquia de Somió. Soledad Lafuente, la presidenta de la asociación de vecinos "San Julián", se posiciona en contra de integrar la avenida de El Molinón en el parque de Isabel la Católica. Y por ende, también de cualquier peatonalización que prevea acciones a ambos lados del Piles. "Muchos espacios de ocio pierden el acceso, perjudica al pequeño comercio y deja sin uso la rotonda del Muro que tantos millones nos costó a los gijoneses", lamenta.

La posibilidad del cerrar el tráfico rodado más allá de lo inicialmente previsto también inquieta a los hosteleros del entorno del campo del Sporting. Francisco García regenta el "Carling Goal", uno de los más populosos de los bajos de El Molinón. "A los locales nos vendría bien, pero siempre que respeten el parking del estadio. No entiendo eso sí que van a hacer con el tráfico", apuntó.

Políticamente, tampoco hay consenso sobre los planes de la concejalía de Aurelio Martín. Ángela Pumariega, concejala del PP, considera que la posibilidad de realizar acciones a ambos lados del Piles es "una improvisación". El encargo del estudio salió a raíz de un mandato alcanzado en el Pleno hace unos meses a partir de una iniciativa de Foro que después se modificó por una enmienda de Podemos-Equo. El forista Pelayo Barcia lamenta que desde que se anunciara la contratación de ese informe, "el gobierno local nunca ha dejado de decidir que vaya a peatonalizar la avenida de El Molinón". "Contratar un estudio de esta manera es tirar el dinero", criticó.

El planteamiento de Podemos-Equo es incidir en que "las decisiones han de tomarse en función de lo que refleje el estudio" pero adelantando que "estamos a favor de medidas que hagan de Gijón un lugar más favorable", anunció la concejala Laura Tuero. Tampoco se opone Ciudadanos, que como el resto de los grupos municipales reclama más información. "Primero debería estudiarse la modificación del entorno, incluyendo la opción de que no se peatonalizara la avenida. Solo hay estudios de las calles circundantes y no de todas. Con lo cual, no se sabe el impacto real de la medida", argumenta el portavoz de la formación naranja, José Carlos Fernández Sarasola, para añadir que "falta transparencia, información y consenso" Eladio de la Concha, portavoz de Vox critica "el sesgo del informe" ya que entiende que "está orientado al objetivo de cerrar al tráfico la avenida de El Molinón".