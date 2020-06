Delegación de Gobierno asegura que la acampada de los "antivacunas" no es ilegal

La acampada que el colectivo contra la vacunación masiva "ReVelión en la granja" inició este fin de semana en el parque de Isabel la Católica, coincidiendo con el final del estado de alarma, es una "concentración comunicada", por lo que "no es ilegal". Así lo aseguraron ayer desde la Delegación del Gobierno de Asturias. "Nosotros no tenemos que autorizar estas concentraciones, únicamente tenemos que informar si chocan con algún tipo de legalidad", algo que "no ocurre en este caso", indicaron fuentes del organismo. "Los acampados están ejerciendo un derecho básico", por lo que no se les puede prohibir que lo lleven a cabo a no ser que incumplan algún tipo de normativa, prosiguieron desde Delegación. "Ya podían hacerlo incluso antes de finalizar el estado de alarma", concluyeron.

Así lo ha comunicado Delegación del Gobierno a la Alcaldía de Gijón, que ayer se puso en contacto con el organismo, como solicitó el edil del grupo municipal de Foro Pelayo Barcia, que manifestó que "Gijón ya tiene dos campings y el parque de Isabel la Católica no es uno de ellos". El edil pidió así a la alcaldesa, Ana González, y a la delegada del Gobierno, Delia Losa, "que tomen las medidas oportunas para reubicar al colectivo antivacunas acampado en el parque, ya que su protesta nada tiene que ver con el lugar donde la realizan".

Barcia, no obstante, quiso remarcar que "defendemos la libertad de expresión y de protesta, pero entendemos que debemos proteger el entorno medioambiental de Isabel la Católica". Además, el edil de Foro criticó que "teniendo en cuenta que el coronavirus sigue activo, resulta sorprendente que ahora se permita acampar sin mascarillas en un espacio público como el de este parque tan visitado por gijoneses y foráneos". Los miembros del colectivo "ReVelión en la granja" quiso puntualizar ayer que no se consideran "antivacunas" sino que están "en contra de que se fuerze a la población a una vacunación masiva". También recelan del uso de mascarillas y de las redes 5G.