El parque de Isabel la Católica será rehabilitado por fases durante tres años

Adecentar el parque de Isabel la Católica, gran pulmón verde de la ciudad, que agoniza a falta de un prometido plan de mejoras, es "un objetivo de este mandato municipal". Así lo aseguró ayer la alcaldesa de Gijón, Ana González, que lejos de negar los evidentes problemas que acucian a la zona indicó: "Coincido con la oposición en que el parque de Isabel la Católica necesita una gran mejora y reforma". Sin ir más lejos, este fin de semana, una niña se cayó a un canal tras ceder una valla, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El plan anunciado por la Regidora consistirá en ejecutar actuaciones "año a año" en vez de todas al mismo tiempo.

Un plan de mejoras que el Ayuntamiento tasó en 2019 en 1,8 millones de euros y que iba a comenzar en el primer semestre de este 2020. Sin embargo, la irrupción del coronavirus ha obligado a retrasar las obras y ha llevado a un segundo plano esta imperiosa necesidad, en pos de otras medidas más acuciantes en materia social y económica, derivadas de la pandemia. "No tenemos suficiente dinero para acometer la gran reforma que necesita, pero sí tenemos intención de ir mejorando cada año un aspecto del parque, porque es verdad que lo necesita", explicitó ayer la Alcaldesa, que incidió en que "el problema es que hay menos ingresos de los previstos y hay muchas inversiones que hacer en la ciudad".

No obstante, Ana González remarcó que "es uno de los emblemas de la ciudad y hay que cuidarlo: en ello estamos, y es uno de nuestros propósitos", aunque incidió en que "no podemos decir cosas que sabemos que son imposibles de hacer en un solo ejercicio presupuestario". El Ayuntamiento trabaja, según adelantó este periódico, en la búsqueda de inversores privados que pudieran sufragar estos gastos, en forma de mecenazgo. Una idea que no acaba de convencer a algunos grupos municipales de la oposición, que abogan por otra solución: derivar los fondos reservados para la peatonalización de la avenida de El Molinón -que pasaría a integrarse dentro del parque, como una zona verde que añadiría 12.000 metros cuadrados a los 156.000 con los que actualmente cuenta el recinto- para acometer los necesarios arreglos en el pulmón verde de la ciudad.

Una opción que la Alcaldesa descarta de plano, criticando que los grupos de la oposición que plantean esta alternativa -Foro, el PP y Vox- "piden usar los fondos de la avenida de El Molinón para no hacer esa obra". "Hasta que no surgió la idea de la peatonalización, no se acordaron del parque de Isabel la Católica. Por lo menos, hemos logrado con nuestra propuesta que se acuerden del parque", enfatizó González, que remató: "Me doy por satisfecha por haber conseguido que lo pongan en su agenda". No fue la única crítica a los grupos municipales de la oposición, a los que la primera edil gijonesa tachó ayer de "contradictorios". "Algunos grupos piden que remodelemos el parque al mismo tiempo que nos exigen que bajemos impuestos", remató.

Y aún dejó una última crítica la Regidora socialista. Esta, apuntando hacia Foro, que ostentó la Alcaldía de la ciudad en los últimos dos mandatos, en la figura de Carmen Moriyón: "Lamento que durante ocho años no se haya hecho nada y se acumule ahora todo lo que hay que arreglar en el parque".

Además, la Alcaldesa quiso aprovechar para recordar que, durante esta noche de San Juan, en la que no habrá la tradicional hoguera, sustituida por actuaciones folclóricas y enramados de fuentes para evitar aglomeraciones, estará "taxativamente" prohibido hacer botellón, como habitualmente realizaban muchos grupos de jóvenes gijoneses en las playas, ya que "no es una actividad permitida", adelantando que "estaremos presentes para intentar controlarlo".

Así, aunque Ana González explicó que "no tenemos pensado cerrar las playas", sí que pidió "ser muy prudentes", apelando a la "responsabilidad social". En este sentido, explicó que "no pasa nada por dar un paseo nocturno por la playa, pero otra cosa es una reunión descontrolada, una fiesta y sin guardar las medidas de seguridad".