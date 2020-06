Seis nombres para la historia de Gijón

Gijón fue parte importante de sus vidas y ahora ellos serán para siempre parte importante de la historia de la ciudad. El abogado y articulista de LA NUEVA ESPAÑA Francisco Prendes Quirós y el escritor Luis Sepúlveda se incorporan al libro local de honores y distinciones de Gijón en calidad de, respectivamente, hijo predilecto e hijo adoptivo de la villa. Dos reconocimientos a título póstumo ya que el letrado e intelectual gijonés falleció el 17 de enero de 2019 y el escritor chileno afincado en la ciudad desde finales de los años noventa lo hizo el pasado 16 de abril tras permanecer casi dos meses ingresado como primer paciente hospitalizado en Asturias por coronavirus.

La decisión de rendirles tributo se tomó ayer en una sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces presidida por la alcaldesa, Ana González, y con representación de los grupos municipales de la Corporación: PSOE, Ciudadanos, Foro, PP, Podemos, Vox e IU. Los portavoces municipales consensuaron también conceder la medalla de oro de la villa a la entidad "Una ciudad para todos" que trabaja desde hace casi medio siglo en la integración social de colectivos y personas; y reconocer con una medalla de plata al jugador de balonmano Raúl Entrerríos, al periodista José Antonio Rodríguez Canal y la asociación Adansi, que cuenta con una trayectoria de tres décadas en el apoyo a personas con trastorno de espectro autista. "A todos ellos la enhorabuena del Ayuntamiento de Gijón y de toda la ciudadanía de Gijón", declaró la alcaldesa, Ana González.

La excepcional y discreta cita política de ayer en la Casa Consistorial se convirtió en el peculiar acto oficial de la celebración de San Pedro, patrón de la ciudad. Otros años era el 29 de junio cuando tenía lugar el acto protocolario de entrega de distinciones. La crisis del coronavirus llevó a anular el festejo. Como guiño se fijó esta festividad de San Pedro como momento para decidir, y publicitar, a los distinguidos. La decisión pactada ayer debe ser ratificada en un Pleno pero la entrega se retrasará al año que viene en un acto conjunto de honores del 2020 y 2021, según explicó la Alcaldesa.

También se estrenaba ayer un nuevo formato de elección de distinguidos conveniado por los actuales munícipes con la intención de eliminar el componente político de años anteriores, donde cada grupo elegía el destinatario de uno de los honores de la ciudad. La nueva Corporación optó por limitar el número de medallas a una de oro y tres de plata, avalándolas desde el consenso político y exigiendo el apoyo de 18 de los 27 ediles en la votación final en el Pleno.

El reconocimiento a Prendes Quirós y Sepúlveda es también especialmente significativo. No solo por la reconocida trayectoria profesional y personal de ambos. También por el hecho de que no ha sido habitual en los últimos años que se hicieran reconocimientos a título póstumo. De Paco Prendes, como era conocido el abogado, político, pensador, intelectual y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, recordó la Alcaldesa "el compromiso con las ideas republicanas y su capacidad de unir el presente y el pasado de la ciudad en sus retratos de Gijón". "Era un gran conversador y, ante todo, una buena persona", dijo la Regidora. El chileno Sepúlveda, por su parte, hizo de Gijón su hogar tras recorrer medio mundo. A la hora de nombrarle hijo adoptivo de la ciudad no solo se recuerda que aquí puso en marcha el Salón del Libro Iberoamericano sino que fue "uno de los grandes escritores en lengua castellana y se convirtió en uno de los grandes embajadores de Gijón". El autor de "Un viejo que leía novelas de amor" tenía 70 años al morir. Prendes Quirós, 79.

La medalla de oro de la ciudad le llegó a la asociación "Una ciudad para todos" un año antes de cumplir su medio siglo de vida. Su origen está en la movilización de un grupo de ciudadanos que, entre finales de los sesenta y principios de los setenta, se comprometieron en la erradicación del chabolismo. La entidad llegó a tener 1.200 socios económicos y 100 activos y ha desarrollado proyectos de educación de adultos y guarderías, como la de Tremañes. En 1983 se escribió un punto y seguido en su acción, que pasó a centrarse en la integración de las personas con discapacidad intelectual. Ahora mismo, la entidad, con 180 socios, gestiona un centro de apoyo a la integración, pisos tutelados y el centro especial de empleo "Vegapresas", cuyos jardines en la parroquia de Vega son imagen de solidaridad.

Al denominado tercer sector pertenece también Adansi, reconocida como medalla de plata por sus tres décadas de proyectos y compromisos con personas del trastorno autista. Como asociación "Niños del silencio" su acta fundacional es de 1991 y su base es la relación entre un colectivo de padres y madres. De plata es también la medalla que, a título personal, se llevan Raúl Entrerríos y José Antonio Rodríguez Canal. El primero uno de los mejores jugadores de balonmano, capitán de la selección española, campeón del mundo en 2005 y bronce en las olimpiadas de Pekín; y el segundo, un veterano periodista gijonés, vinculado durante décadas al diario "El Comercio" y medalla de plata al Mérito en el Trabajo en 2008.