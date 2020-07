Los socorristas denuncian que sus contratos son "irregulares"

"Estamos contratados en fraude de ley". Así de claro se muestra el funcionario interino del Salvamento y delegado del Sindicato USIPA, Rubén Álvarez Ámez, que denuncia, junto a su compañero Ángel Ferrera Fernández, subjefe del servicio de socorristas de Gijón, la falta de medios tanto humanos como técnicos que atraviesan los vigilantes de las playas del concejo, que este año serán 42 efectivos en lugar de los 47 habituales. Ambos comparecieron ayer junto a la edil de Podemos-Equo, Laura Tuero, que critica al Ayuntamiento por una "situación de degradación de un servicio público esencial de la ciudadanía".

Según Álvarez, la contratación de los socorristas no está hecha con arreglo a la legalidad. "Hay un fraude de ley porque estamos contratados como funcionarios interinos cuando eso no puede ser así porque según el artículo 10 del estatuto del empleado público esas plazas tendrían que salir a la bolsa de empleo público el próximo año", indica. Álvarez carga además contra la falta de personal y de materiales, una lacra que según ellos sufren a pesar de que el presupuesto del servicio -se destinaron 786.500 euros en 2020- se haya aumentado. El delegado de USIPA comprende las circunstancias especiales que rodean la contratación de socorristas esta temporada marcada por la pandemia, pero recuerda que ya se produjeron otros problemas en 2018 y 2019.

"El presupuesto ha subido pero las mejores no se han visto. Hay material que todavía no está preparado y nos falta material, como algunas prendas", destaca por su parte Ángel Ferrera. "De nada vale subir el presupuesto si no se ejecuta", prosigue Álvarez, que aprovecha para repasar las embarcaciones de las que goza ahora mismo el servicio de Salvamento. Según el plan de emergencias de Gijón de 2014, los socorristas deberían disponer de cuatro motos acuáticas. No es el caso porque, según apuntan, solo disponen de dos y una que está constantemente averiada. "También cuentan con solo una zodiac y otra que se encuentra en las dependencias de Bomberos porque es compartida", añade Laura Tuero.

Sobre la falta de personal, los salvamentos criticas que la plantilla no esté completa. "Se rumorea que van a meter personas de empresas privadas sin prueba de acceso y con una titulación privada. Como contaban con no reforzar San Lorenzo y no dar servicio en las playas rurales, el Ayuntamiento mandó correos a socorristas para que buscaran empleo en otras playas. Ahora, les están llamando porque no tienen gente", clama Álvarez. Además, recuerda que sus competencias en las playas rurales son únicamente las de controlar la seguridad de los bañistas. "Ahí no hay control de aforo. Damos seguridad e información, pero no podemos negar la entrada si se diera el aforo completo", zanjan.