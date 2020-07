La Alcaldesa, sobre la Feria: "Es un activo para Gijón, pero este no es nuestro verano"

La comisión técnica encargada de valorar el riesgo de la celebración este año de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) ante la pandemia del coronavirus se reunirá hoy de manera telemática para elaborar un informe que será determinante para la decisión que adopte la Consejería de Salud del Principado respecto sobre si autoriza o no el evento. La alcaldesa de Gijón, Ana González, confió ayer en que se puede llevar a cabo, aunque admitió que no será fácil. "La Feria es un activo de Gijón, pero este no es nuestro verano en ningún sentido", indicó.

La Cámara de Comercio de Gijón, organizadora de la Feria, confía en que le autoricen a celebrarla tras haber presentado un plan de contingencia que reduce el aforo del recinto ferial a algo más de 14.000 personas, alrededor de un 35% del máximo. El plan incluye además medidas higiénicas, de seguridad y de flujos de circulación por el recinto, como los refuerzos con personal que se contrataría al efecto.

La Cámara de Comercio también ha entregado al Principado una autoevaluación del riesgo, en base a un cuestionario establecido en la resolución del pasado día 3, llegando a la conclusión de que el nivel de riesgo no es alto en el evento, pero sin haber desvelado si el resultado de esa autoevaluación era de riesgo bajo o medio. Desde el Gobierno regional se ha indicado que ese aprobado que se ha dado la Cámara "se trata de una percepción" y que la decisión final se adoptará "en base a criterios de rigor científico-técnico" y anteponiendo la salud por encima de cualquier otro aspecto.

El criterio que adopte la comisión técnica será, por lo tanto, determinante en la decisión del Principado. Esa comisión está integrada por funcionarios de la Consejería de Salud, de la Delegación del Gobierno y de la Federación Asturiana de Concejos.

En este contexto, se pronunció ayer la Regidora. "El sentido común vale para muchas cosas, pero necesitamos un conocimiento médico y tengo que admitir que el criterio de autoridad es el de la Consejería de Salud", dijo en relación a la celebración de la Feria.