Juzgan a un joven que llegó a llamar hasta 40 veces al día a su exnovia

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de acosar a su ex novia, a la que llegó a llamar hasta 40 veces al día para que volviera con él. La vista oral está señalada hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, a las 10,30 horas.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado mantuvo durante unos cinco años una relación sentimental con una chica hasta que ella decidió romper, el 29 de junio de 2018. El acusado, que no aceptó la ruptura sentimental, empezó de forma constante y reiterada a llamarla, hasta cuarenta veces en un día, para que retomaran la relación, a mandarle mensajes día y noche, vía WhatsApp, correo electrónico, Instagram y SMS, lo que hizo que la mujer tuviera que bloquearle para no seguir recibiendo mensajes. Entonces, el acusado comenzó a contactar con su familia y amigos y a llamarla desde cabinas y números ocultos, y todo ello pese a que le decía que la dejara en paz y que no la llamase más, lo que le ha provocado una situación de angustia y ansiedad.

Por auto de 9 de agosto de 2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Gijón se dictó orden de protección a favor de la víctima, que ha ha renunciado a las acciones civiles que le corresponden en este proceso.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de acoso en el ámbito familiar del artículo 172 ter 1.1º y 2 y 2 del Código Penal, y solicita que se condene al acusado a 1 año y medio de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer, así como a su domicilio, lugar de trabajo, en su caso, u otro que frecuente, y comunicarse por cualquier medio con ella durante 3 años, incluyendo redes sociales.