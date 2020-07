Martín: "La prioridad ahora son los atascos de personas, no de coches"

El gobierno local no dará marcha atrás en sus ultimas decisiones sobre movilidad. Y no sólo porque crea en ellas. También porque el Pleno no aprobó ayer la iniciativa de Vox de reabrir al tráfico Claudio Alvargonzález, eliminar los ciclocarriles de la avenida de la Costa y Manuel Llaneza y recuperar todos los carriles del Muro para los coches.

Nadie respaldó el planteamiento de Vox. PSOE, Podemos e IU votaron en contra y Ciudadanos, Foro y PP se abstuvieron, entre otras cosas por el rechazo de Eladio de la Concha a incluir una enmienda de los populares que matizaba su proposición. Eso sí, desde esa bancada se afeó al gobierno la toma de decisiones sin estudios previos y sin hacer partícipes a los vecinos y el Foro de la Movilidad.

De la Concha basó su propuesta en dos argumentos centrales. Uno el colapso del tráfico e incremento de los accidentes de circulación que, asegura, han generado muchas medidas "que más que facilitar entorpecen la vida de los gijoneses". Y otro que la obligatoriedad del uso de la mascarilla elimina la exigencia de una distancia de seguridad sobre la que se basa la necesidad de habilitar más espacios para los peatones.

Argumentos que no dio por buenos Aurelio Martín, edil de Movilidad. "La prioridad ahora no son los atascos de coches, son los atascos de personas. Nuestra preocupación es la seguridad de los gijoneses y de quienes nos visitan. Seguridad es la marca que ahora vende", sentenció el concejal de IU reivindicando el interés de Gijón por poder contar con el turismo como dinamizador de una economía castigada por el coronavirus.

Martín también recordó que las medidas tomadas en Gijón no distan mucho de las tomadas en otros ayuntamientos españoles gobernados por partidos de todos los signos políticos. ¿Y sobre el reproche de falta de informes previos a la ejecución de esas medidas? "Un estudio es una media de cuatro meses. ¿Tomamos las medidas en septiembre?", ironizó Martín.

Si se avino el edil de Movilidad, aunque con alguna matización, a asumir el ruego de Juan Chaves, edil de Podemos, de realizar un estudio que permita fijar los criterios técnicos para la "implantación paulatina" de terrazas en la calzada en aquellas zonas de Gijón donde el diseño de las calles hace difícil que los hosteleros puedan ampliar las mesas en el exterior. Chaves se hacía eco de peticiones de algunos colectivos, sobre todo en La Calzada y El Coto.

"Es una decisión que afectaría al conjunto de la ciudad y es difícil saber las consecuencias", indicó Martín al explicar que lo que se hará es analizar esa opción dentro del estudio sobre el aparcamiento en la ciudad que está en marcha.