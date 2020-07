Fernández: "Gracias a aquellos a los que les dijeron no te metas en política y se metieron"

La biografía de Javier Fernández, expresidente del Principado de Asturias y ex secretario general de la Federación Socialista Asturiana, sitúa su nacimiento en Mieres y su formación en Oviedo. Pero sus recuerdos y sus sentimientos están en Gijón.

"Me siento de esta ciudad abierta y cosmopolita que se ha transformado en todo salvo en su capacidad de acoger a los de fuera, como yo, y a los distintos. Aquí me casé, aquí nació mi hija y aquí murieron mis padres", confesó ayer el político asturiano en el homenaje que le tributaron un centenar de personas en reconocimiento a sus trayectorias y vínculos con la ciudad en la que reside.

Fernández rompió su discreta jubilación para enfrentarse a una cerrada ovación, oír la glosa que de su trayectoria personal y política hizo la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso y recoger el premio de manos de la concejala gijonesa Marina Pineda, sustituta de última hora de la alcaldesa, Ana González, con un problema médico.

Tres invitados especiales estaban entre el público. Su sucesor en el Gobierno autonómico, el también socialista Adrián Barbón, y dos políticos con los que aseguró compartir el mismo sentido de España. Javier Lambán, del PSOE, presidente de la diputación de Aragón -"y mi asesor literario", reivindicó Fernández-, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, del PP, "que acaba de conseguir su cuarta mayoría absoluta, lo que es toda una extravagancia. Va a necesitar suerte. Te la deseo de corazón", le dijo el asturiano al gallego.

Y ante ellos, como con el resto de los invitados separados en mesas y protegidos con mascarillas y geles, rememoró el impacto de ese azul del mar y el murmullo de las olas que fascinó a aquel niño de Requejo que venía a San Lorenzo en los años cincuenta, pero también reivindicó ese Gijón que hizo su hogar en 1971 y al que vio "afrontar la dureza de la reconversión tomando conciencia de que dejaría de ser ella misma si renunciaba a su identidad industrial".

No solo habló del mar el político socialista en el acto organizado por la revista "Vivir Gijón" como entidad que concede el galardón "Gijonés del año". También de esa España "donde no siempre la historia termina mal, como decía Gil de Biedma" para reivindicar y agradecer el compromiso de hombres y mujeres "a quienes les dijeron no te metas en política y se metieron para hacer un país más justo", poner en valor el proceso de recuperación de la democracia en España y recordar a "quienes solo han conocido este mundo y piensan que siempre existió, que no fue así, y que es más fácil perderlo que ganarlo". Fernández mandó un mensaje de futuro anclado en los logros del pasado. "Cuando nos asalte otro virus que sean cien, mil o un millón de muertos dependerá de la memoria que conservemos del sistema de salud", sentenció Fernández.

Paz Fernández Felgueroso hizo suyas palabras de otro expresidente socialista, Pedro de Silva, para destacar de Javier Fernández "su sentido del Estado, su sentido común de posibilismo, su firme defensa del Estado del bienestar, su amplia cultura, su humor al estilo asturiana y, como cualidades inherentes a su persona: decencia, integridad, nobleza y lealtad". La exalcaldesa quiso destacar la capacidad de diálogo del Fernández político y su talante conciliador como "enemigo del enfrentamiento estéril" pero también recuperar a ese Fernández jubilado "que hace de la lectura su dieta diaria" junto a sus paseos cotidianos con su fiel amigo 'Gus', el boxer que llegó a tu casa coincidiendo con tus comienzos como presidente".

Ana González, para quien "Javier se retrató del todo al ponerse en pie en 2010 y ofrecerse a la FSA como candidato a la presidencia anteponiendo el partido y Asturias a su preferencia personal por un trabajo más retirado", recordó en su discurso leído por Pineda que "se puede ser de cualquier parte, y más aún de Mieres, y ser con todo merecimiento gijonés del año".