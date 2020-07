La Alcaldesa, sobre los planes de la Cámara: "Desconozco si son viables"

Ana González, alcaldesa de Gijón, dijo ayer desconocer al detalle los planes de la Cámara de Comercio para organizar en agosto dos salones simultáneos del automóvil y el sector del mueble en sustitución de la Feria Internacional de Muestras (FIDMA), prohibida el pasado martes por el Principado debido a los riesgos de contagio por coronavirus. "No tengo competencias para opinar al respecto, así que desconozco su viabilidad de esos planes", admitió la Regidora, que dijo "tener una llamada de la Feria sin devolver". "Esto no es un problema del Ayuntamiento de Gijón, sino de salud pública", añadió al respecto.

Respecto a la suspensión de la Feria de Muestras, González indicó que "se ha valorado que no es posible desde una perspectiva de salud pública, y realmente creo que es momento para la cautela". "Tenemos que priorizar", añadió. "Viendo lo que vemos, un panorama muy diferente al del 1 de julio, debemos concienciarnos de la situación", remató, en relación a la multiplicación de brotes por coronavirus en numerosas provincias españolas, especialmente en Barcelona, Lérida, Zaragoza y Huesca.

En relación a los efectos perjudiciales para la economía de la ciudad que tendrá la suspensión de la Feria de Muestras, Ana González quiso relativizar, dada la situación sanitaria actual. "Todo tiene interés en esta ciudad, pero es que no estamos en el verano de Gijón, estamos en el verano de la covid-19 y si no nos marcamos esto en la cabeza no vamos a salir de esta", dijo, con contundencia. "No se trata de hacer lo que hacíamos, sino de evitar contagios", remató.

Agradeció, eso sí, el esfuerzo hecho por la Cámara de Comercio "al intentar organizar la Feria". "Que se hagan cosas para tratar de salir adelante, como alcaldesa de Gijón, lo valoro mucho", remató. La FIDMA fue prohibida por el Gobierno autonómico después de un dictamen de un comité de técnicos creado para valorar la viabilidad de actos masivos.