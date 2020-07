Un inesperado menú de lujo

Desayunar con diamantes a la manera de Audrey Hepburn parece cosa de millonarios, pero durante su cena de 40.º aniversario en el restaurante El Campanu, el matrimonio formado por Noemí Fernández y Joaquín González consiguió algo parecido, sin proponérselo. Se terciaba un día especial y, por ello, la pareja optó por un menú a la altura. Besugo al horno y una ración de almejas a la sartén fueron los elegidos para la celebración, en la que Joaquín González, el marido, descubrió un inesperado tesoro: una perla negra.

"Justo antes de ponernos a comer, decidí enviarles a mis amigas una foto en la que ya se veía la perla", cuenta Noemí Fernández, entre risas. El hallazgo fue, literalmente, de un valor incalculable. Trabajadores de la joyería con la que contactaron les explicaron que no existe la posibilidad de tasar una perla salvaje como esta: "Hay tan pocas que no existe mercado de perlas no cultivadas". Hubiese o no mercado, los comensales tienen claro que no quieren venderla. "Es algo especial por su rareza, no tiene precio. Y, además, el color morado y su mancha blanca hacen que sea aún más exclusiva", relata la mujer, que ya ha elegido cuál será la joya con la que lucirá su tesoro: un collar de oro blanco que engarce al nácar negro.

"Al principio ellos no le dieron mucha importancia, hasta que llegaron a casa y empezaron a indagar lo valioso de la perla", explica Alexis Hernández, gerente del restaurante. Consultando páginas web descubrirían lo inusitado de su descubrimiento, ya que encontrar una perla en una almeja -que no ostra, más proclive a producirlas- sólo ha ocurrido, que se sepa, otra vez más en España, en un bar gaditano durante el año 2009. La pareja quiso probar suerte otra vez; según el gerente del local: "Volvieron y comieron almejas otra vez". Pero estas cosas sólo pasan una vez en la vida.