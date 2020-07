La plantilla cameral, ante un ERTE en caso de cancelación de todos los eventos

"Llevamos años fortaleciendo nuestros balances y no se cuestiona la viabilidad de la Cámara". Con estas palabras quiso ayer Félix Baragaño dejar clara la solidez de la entidad pese al mazazo que ha supuesto para sus ingresos la suspensión de la Feria de Muestras. Para ellos y para la propia región, pues esta cita tradicional del verano "supone el 0,5% del PIB del Principado de Asturias", destacó Baragaño. En concreto, "aportamos 100 millones de euros", matizó.

Esa solvencia, en cambio, podría no ser suficiente para eludir que los 40 trabajadores de la Cámara se vayan a un ERTE. "Lo perdido perdido está y debemos adaptarnos a la caída de la facturación, pero si la actividad del resto del año se puede mantener como esta prevista no necesitaríamos el ERTE", afirmó Baragaño. Además, el contratiempo de suspender la Feria de Muestras se ve en la directiva cameral como algo "temporal". Eso sí, "no se contempla ningún despido".

Baragaño también puso en valor los ingresos pasados de la Cámara, que en 2019 ascendieron a los 7.591.964 euros, de los que alrededor de los tres millones corresponden a los aportados por la Feria de Muestras. En la cita también se pronunció la vicepresidenta Rosa Martínez, a la sazón directiva del grupo Triocar. En lo que al sector del automóvil respecta aseguró que entre el 20 y 30 por ciento de los trabajadores están en ERTE y que en el caso de haber podido celebrar la Feria se podría haber recuperado a esos empleados. Según explica Martínez, la matriculación ha caído en Asturias un 50%. Esas pérdidas esperan compensarlas con la cita específica de agosto. "Cualquier cosa mejor que nada", resume.