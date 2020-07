Los acampados en Isabel la Católica, a Hermanos Castro por orden judicial

De parque a parque. La acampada contra el uso de las mascarillas y "la vacunación masiva y forzosa" asentada desde hace un mes en Isabel la Católica se trasladará junto a las obras del pozo de tormentas de Hermanos Castro, la ubicación elegida por el Ayuntamiento, que previsiblemente ejecutará hoy la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El fallo emitido por tres magistrados concluye que la acampada es desproporcionada, por constar de seis tiendas y una carpa, y por entorpecer el mantenimiento de un Bien de Interés Cultural (BIC) al tener carácter permanente. El fallo considera que, con el traslado a Hermanos Castro, no se vulnera el derecho a reunirse de los acampados.

La defensa de los acampados, el grupo "ReVelion en la granja", cuyos miembros recelan de las redes 5G y de las campañas masivas de vacunación, trató de demostrar que su presencia en el parque no entorpecía las labores del mantenimiento del recinto. Están asentados desde el pasado 21 de junio entre varios matorralles, en un césped próximo a la estatua de Isabel la Católica, un espacio que forma parte del Inventario de Patrimonio Cultural y que es uno de los 16 Jardines Histórico de Asturias. A su vez, pedían evitar su traslado a Hermanos Castro por entender que esa nueva ubicación "no es saludable" al estar muy cerca de unas obras, la del pozo de tormentas, y de maquinaria pesada.

Los acampados indicaron en los inicios de la protesta que su intención era permanecer en el parque Isabel la Católica de manera permanente. Literalmente, manifestaron que no se moverían de ese lugar hasta que "el mundo mejore". Su defensa trató de limitar en el tiempo la protesta, ofreciendo dos condiciones para recoger las tiendas. Según consta en la sentencia, los acampados accederían a marcharse si el Gobierno central declarase la "no obligatoriedad de la vacuna del covid-19", un fármaco que todavía no existe, y si el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se abriera a investigar la "relación entre la vacuna de la gripe y los fallecimientos por covid-19". También se ofrecieron a irse al parque de El Rinconín.

La argumentación de la Abogacía del Estado fue bien sencilla. El traslado a Hermanos Castro no vulnera el derecho a reunirse de los acampados. Únicamente, se les da otro emplazamiento para proseguir con sus reclamaciones. El Ayuntamiento alegó que el nuevo emplazamiento era "proporcional" y destacó que Isabel la Católica es un espacio protegido. El fallo, que da la razón a estas dos partes, no cuestiona el derecho a reunión sino que lo limita al entender que este no es absoluto.

El Tribunal Superior de Justicia estimó finalmente que existe una motivación suficiente para limitar el derecho de reunión porque el lugar donde se ubica la concentración y que esta sea indefinida "conlleva una ocupación excesivamente prolongada en el tiempo" y "afecta a la integridad de un espacio público". Prosigue el texto recalcando que el hecho de que los acampados hayan levantado seis tiendas y una carpa es "a todas luces desproporcionado". De igual forma que el TSJA asume que la concentración se puede seguir desarrollando en Hermanos Castro.

La sentencia emitida ayer es firme. Si bien, los acampados barajan recurrir al Tribunal Constitucional. En cualquier caso, lo que dictamina el texto es de obligado cumplimiento. Los implicados deberán pagar además las costas del juicio, es decir, 600 euros. Y, con ello, poner rumbo al parque Hermanos Castro, donde seguirán con sus polémicas reclamaciones.