Los antivacunas acampados en Isabel la Católica inician el traslado a Hermanos Castro con quejas por los ruidos

Una medición de ruidos para comprobar si hay excesiva contaminación acústica. Eso es lo que pedirán los campistas antivacunas del parque Hermanos Castro, al que tendrán que trasladarse desde Isabel la Católica por mandato judicial. Los acampados consideran que las obras en la red de saneamiento que se están llevando a cabo en la zona del que será su nuevo asentamiento pueden ser nocivas para la salud.

Los acampados, un grupo autodenominado "ReVelión en la granja" y que además de las campañas de vacunación también recelan de nuevas tecnologías como el 5G, han adelantado esta medida horas después de conocer que deberán abandonar el parque de Isabel la Católica por estimar el Tirbunal Superior de Justicia de Asturias que su presencia entorpecía las labores de conservaciónd en el mismo, considerado espacio protegido.

Además, también han asegurado que están dispuestos a llevar al Tribunal Constitucional el fallo judicial (ya firme) para defender su derecho a permanecer en Isabel la Católica. Asimismo, han recalcado que no abandonarán la zona hasta que el Gobierno declar la no obligatoriedad de vacunarse contra el coronavirus, un fármaco que aún no existe.