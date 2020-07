Los antimascarillas llegan a Hermanos Castro con quejas por el ruido: "Traeremos a un perito"

El colectivo antimascarillas y en contra de la "vacunación masiva y forzosa" como ellos aseguran han pasado su primera noche en el parque Hermanos Castro después de que, por orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), la Policía Local les desalojase ayer del parque de Isabel la Católica en el que llevaban instalados desde el pasado 21 de junio. "Siempre nos hemos opuesto a esa acampada, es un logro nuestro que hayan sido trasladados a otra zona porque es un sitio mucho más discreto y menos emblemático", valoró la alcaldesa, Ana González, que asegura que este grupo "estaba estropeando un parque ya dañado, en una zona declarada Bien de Interés Cultural". No pasó por alto la Regidora, la irresponsable conducta por lanzar mensajes en contra del uso de la mascarilla. "Esos mensajes son un error y ponen en riesgo a la población", indicó González.

La otra cara de la moneda son los integrantes de este grupo de acampados, que claman contra el uso de las mascarillas, la vacunación "masiva y forzosa", recelan de las redes 5G y se hacen llamar "ReVelión en la granja". Ayer, tras ser informados y acompañados por la Policía, aceptaron de mala gana, pero sin incidentes de ningún tipo, el cambio de ubicación. De hecho, pese a la contundencia de la sentencia del TSJA ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional para pedir amparo. Además, desvela Marco Antonio Martínez, uno de los organizadores de la acampada, también llevarán "a un perito para que mida los decibelios de la máquina que tenemos al lado de donde nos han puesto". Cabe señalar que junto a este nuevo asentamiento están las obras en marcha del pozo de tormentas en el parque de Hermanos Castro. Es por ello que desde el colectivo advierten que "pelearemos hasta el final".

Las molestias y el peligro que suponía este asentamiento en Isabel la Católica era evidente. En plena pandemia, y pese a la obligación de llevar mascarilla, ellos se niegan a ello aunque estén en una zona verde por la que pasan decenas de personas a diario, especialmente con el buen tiempo. "Hay un derecho que es el de reunión y manifestación, y el Ayuntamiento no es quien autoriza o desautoriza, esa labor es de la Delegación de Gobierno; pero me hubiese gustado que se valorase más a la salud", apuntó González, que recordó que el Ayuntamiento "ni autoriza ni desautoriza" estos asentamientos, sino que es asunto de la Delegación de Gobierno. Ellos sí que trataron de, al menos, llevarlos a otra ubicación, como ha sido.

El mensaje antimascarillas provoca el rechazo frontal de la Alcaldesa. "No son mensajes adecuados, un mensaje antimascarillas es un error y pone en riesgo a la población. ¿A cuántas? Con que haya una que crea eso ya están poniendo a una persona en riesgo, y nosotros no queremos", afirmó. Es por ello que según desveló Ana González "se les está sancionando" por no llevar mascarilla. ¿A diario? "No sé si a diario o cada dos días, pero la Policía actúa como en otras zonas de la ciudad y se les sanciona", destacó.

González quiso recordar que, si bien la mayoría de la ciudadanía "está teniendo un comportamiento ejemplar" para evitar contagios, "no se puede bajar la guardia". "No pasa nada porque el ocio sea responsable; miren Cataluña, no queremos llegar a eso, no debemos llegar a eso", reflexionó.