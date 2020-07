Ciudadanos reta a Ana González a alzar la voz contra el "atraco" de Sánchez a los municipios

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sigue negociando con el Ministerio de Hacienda el uso que los ayuntamientos españoles podrán dar, o no, a sus remanentes para hacer frente a los costes sociales y económicos de la crisis del coronavirus. Una negociación no exenta de polémica tras la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez de que los ayuntamientos cedieran ese dinero al Estado en forma de un préstamo. Los municipios podrían utilizar entre 2020 y 2021 un tercio del total del dinero acumulado en los últimos años y el resto se les iría devolviendo en un periodo de diez años a partir del 2022.

En ese contexto, Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, retaba ayer a la socialista Ana González a "alzar la voz tanto en la FEMP como en su partido para paralizar un atraco a todos los gijoneses que se quiere disfrazar de préstamo". Entiende Pérez Carcedo que debe ser la Alcaldesa de Gijón "quien lidere la oposición del municipalismo en Asturias al expolio que pretende hacernos el gobierno de Sánchez".

"El discurso último es que el dinero de los ayuntamientos tiene que ser de los ayuntamientos. Podemos intentar buscar fórmulas pero el objetivo tiene que ser ese, no otro. No puede ser que en esta crisis los ayuntamientos no podamos usar nuestro dinero en beneficio de nuestros vecinos. Toda reconstrucción empieza desde el territorio donde viven las personas". Ese era el mensaje de Ana González, que se hacía casi al tiempo que la reivindicación de Ciudadanos. González forma parte del denominado G15 de la FEMP donde están los regidores de los quince ayuntamientos más poblados de España.

El tema de los remanentes marca la vida municipal gijonesa en tiempos de ajustes por el covid. No hace mucho la oposición puso freno a una modificación presupuestaria que daba uso a 5 millones de ese dinero por el informe desfavorable de la Intervención, que entendía que iba contra la Ley de Estabilidad Financiera. "Entonces la Alcaldesa nos acusó de no actuar en favor de la ciudad, ahora es ella quien tiene que demostrar que actúa en interés de la ciudad", replicó el edil de Ciudadanos.

El asunto llega hoy a la comisión de Hacienda a través de una batería de preguntas del portavoz del PP. Alberto López-Asenjo quiere saber si el Ayuntamiento tiene capacidad para atender todas las necesidades de la ciudad si no puede usar ese dinero y si el equipo socialista "rechaza cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de Gijón".

El portavoz popular en la Corporación gijonesa asegura que la propuesta íntegra del Estado es "un chantaje inaceptable" a los ayuntamientos y "podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales".