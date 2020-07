"¿Pelotazo en Moreda? Es casi todo zona verde", replica la Alcaldesa a la oposición

"Foro gobernó ocho años y no cambió ni una coma de lo que había. ¿Estuvieron ocho años manteniendo un pelotazo urbanístico?". Así, entre interrogantes y con ironía, respondió ayer la alcaldesa, la socialista Ana González, a las insinuaciones de los actuales responsables del grupo municipal de Foro sobre el intento del actual equipo de gobierno de izquierdas de convertir el proyecto del plan de vías en un pelotazo urbanístico al primar la ubicación de la estación intermodal en Moreda sobre la ubicación fijada por el actual convenio de Gijón al Norte junto al Museo del Ferrocarril.

La reflexión de Foro tiene su origen en una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al estudio informativo de la estación intermodal en la que se aboga por la ubicación en Moreda frente a la del Museo del Ferrocarril por favorecer un mejor aprovechamiento urbanístico del suelo del plan de vías. Todo ello en base al plan especial diseñado en su momento por el equipo de Jerónimo Junquera y que sigue en vigor e incorporado al Plan General de Ordenación. "Un PGO que votó todo el mundo excepto el PSOE. ¿Cambiaron la estación de ubicación sin papeles y no se dieron cuenta hasta ahora de lo afecta a la propuesta urbanística", sentenció la regidora disparando de nuevo sobre el equipo de Foro.

La Alcaldesa también matizó las críticas de Ciudadanos a la alegación municipal. González asume, como pide la formación naranja, la necesidad de retocar un proyecto urbanístico fechada hace casi una década para ajustarlo a la realidad actual pero les pide ser conscientes de las necesidades . "Todo está abierto a ser revisado pero no podemos hacer un discurso fácil por estar en la oposición. Tenemos que luchar por un proyecto que es básico para esta ciudad pero no podemos negar que necesitamos edificios, equipamientos y dinero. Y eso no significa que sea un pelotazo urbanístico cuando la mayor parte del espacio es para zona verde. El PP dijo en su momento que en 2012 no empezaron el proyecto porque se estaba en un momento de crisis. Ahora tampoco hay dinero", explicó la Alcaldesa. Las plusvalías que se puedan conseguir por la comercialización de ese suelo son una de las vías -aunque no la prioritaria según las condiciones actuales del proyecto que supera los 800 millones entre la estación y la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes -para financiar la operación ferroviaria. La Alcaldesa también le recordó a Ciudadanos que había aprobado el PGO sin haber aprovechado el momento para cambiar el diseño urbanístico para la zona del plan de vías.

Ana González se ha posicionado públicamente a favor de ubicar la estación intermodal en Moreda por ser, entre otras cosas, más barata que la opción pactada por todos hace un año en el Museo del Ferrocarril. Ahora mismo, el Ministerio de Transportes analiza las alegaciones presentada al estudio informativo que analiza ambas ubicaciones. No se espera que, en breve, se convoque al consejo de Gijón al Norte como entidad donde se debe tomar la decisión final que, en el caso de ser Moreda, supone reformular el convenio entre los tres socios: Ayuntamiento, Principado y el Ministerio. El Principado también quiere Fomento.

Los servicios técnicos municipales presentaron dos alegaciones al estudio informativo de la estación. Ningún grupo político alegó. Desde Foro, su portavoz Jesús Martínez Salvador, lo entendía innecesario ya que "como el estudio informativo concluye que la estación del Museo del Ferrocarril es perfectamente viable y se encuentra dentro de los límites económicos, no hemos visto motivos para presentar alegaciones. Es decir, el estudio informativo avala la ubicación fijada en el convenio".