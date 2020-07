Los memorialistas exigen crear un consejo local tras la crítica de Montes Estrada

Un trato más amigable y sin la tirantez que había con el gobierno de Foro, pero que no se concreta en nada. Ese es el sentir de buena parte de las asociaciones integradas en el Colectivo de Entidades Republicanas y Memorialistas de Asturias respecto a la actuación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Alberto Ferrao, en materia de memoria histórica. Una "decepción" que manifestó el exedil de IU y actual representante de la Fundación Lázaro Cárdenas, Jesús Montes Estrada, en una carta enviada a la alcaldesa, Ana González, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. No todos los colectivos piensan exactamente igual, pero sí coinciden en reclamar la constitución de un consejo de la memoria local.

"A la concejala de Foro la teníamos en frente. Ferrao es un tío majete, pero en la práctica no pasa nada". El portavoz de la Fundación Andreu Nin, Boni Ortiz, resume con estas palabras su sensación respecto a la política de memoria histórica del gobierno local. A la no creación de ese Consejo de la Memoria, se unen las reivindicaciones de cambiar el nombre del colegio Julián Gómez Elisburu, jefe de la Falange en Gijón en los años 40, y la colocación de paneles explicativos en sitios relevantes de la ciudad.

Unos paneles ya adquiridos y pagados por el Ayuntamiento en la época en que Montes Estrada era el concejal responsable de Memoria Histórica, que quedaron depositados en un almacén con la llegada de Foro al gobierno local. "No entendemos por qué no se colocan con un ayuntamiento progresista y con IU en el gobierno", señala José Luis Iglesias, miembro de la directiva de Asturias Laica y vicepresidente del Ateneo Republicano. El presidente de esta última entidad, Alejandro Villa, pone como contrapunto la actitud de diálogo del Ayuntamiento, antes de la pandemia, y espera que el consistorio "no se quede sólo en buenas palabras".

Rafael Velasco, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) habla de "decepción" porque pensaba que con la llegada de un gobierno de izquierdas "lo primero que iban a hacer era colocar esos 30 paneles que están en un almacén, pero el concejal nos dijo que era un formato antiguo y plantea colocar códigos QR exclusivamente y nos dio muchas largas, como que no pueden ponerse en Cimadevilla por ser zonas con patrimonio protegido".

La preocupación por estos asuntos preocupa más a la mayoría de las asociaciones que la escasez de subvenciones. Pedro Roldán de la Sociedad Cultural Gijonesa, señala que independientemente de cual sea la partida presupuestaria para memoria histórica, la asociación que preside no puede concurrir a esas subvenciones "y eso no es problema del concejal, sino de que la normativa de subvenciones obliga a que el promotor pague de mano todo el proyecto, a la espera de si le llega una subvención de un máximo del 80% al cabo de un año".

Ese aspecto de la Ley General de Subvenciones también es explicado por el presidente del Ateneo Obrero, Luis Pascual, que además destaca el "cambio de actitud" del nuevo edil frente al que tenía el gobierno de Foro. Dicho esto, apunta que "hay muchas tareas pendientes en materia de memoria histórica", citando las ya referidas por otras asociaciones.