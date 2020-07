Los turistas estrenan la Casa Paquet

La Casa Paquet reabrió ayer sus puertas convertida ya en la oficina central de turismo de InfoGijón. El punto de información, en el barrio de Cimadevilla, echó a andar con los primeros visitantes, nacionales y extranjeros, interesados en conocer de primera mano los atractivos y actividades para disfrutar de la ciudad. La oficina se mantendrá abierta durante todo el año, a diferencia de la que hay situada en la playa San Lorenzo, en frente de la Escalerona, que cerrará en septiembre, hasta el verano que viene.

Con el fin de evitar confusiones, al inicio de la subida a la colegiata de San Juan Bautista, se ha colocado un cartel que señaliza la nueva ubicación del punto de información turístico. "Al ser el primer día, nos estamos acostumbrando a la nueva oficina, pero este cambio supone dar un paso adelante" afirma Luis Miguel Alonso, informador turístico de Gijón. A su juicio, "las anteriores oficinas que estaban en Poniente, eran más calurosas e incómodas", señala. Las condiciones ahora, asegura, son mucho mejores para trabajar.

Otra de las grandes ventajas de la nueva oficina es la distancia que hay entre puestos de trabajo, ya que permite mantener un espacio de seguridad, algo fundamental en estos tiempos de coronavirus. "En el anterior punto de información, hubiese sido imposible estar alejados unos de otros" señala Alonso.

Los primeros turistas no han tardado en acudir a la oficina de InfoGijón para comentar dudas o pedir información para aprovechar su estancia en la ciudad. Es el caso de José Palomero, llegado de Valencia y que, de cara a realizar un viaje en grupo, acudió a la oficina para conocer los lugares de interés de Gijón. "Me han solucionado todas las dudas y recomendado un par de sitios que tienen muy buena pinta", señala. "Llevo pocas horas en Gijón, y quería un mapa para guiarme por la ciudad sin perderme", explica, por su parte, Marie Belouassah, una visitante francesa que se encuentra recorriendo toda la costa cantábrica. "Ya he conocido San Sebastián, Bilbao y Santander, después de Gijón me voy a Galicia", detalla.

El primer día de actividad turística en la Casa Paquet, que en su momento iba a ser un albergue de peregrinos pero se descartó por problemas de accesibilidad, se ha saldado sin ningún tipo de problema. Por el momento la oficina se ubicará en la planta baja del edificio, donde se encuentra el mostrador para solicitar información. El lugar se encuentra delimitado por flechas para guiar a los turistas y evitar así aglomeraciones o confusiones, también cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas y salidas para garantizar la seguridad ante tanto visitante.