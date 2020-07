Un positivo por coronavirus obliga al cierre de un concurrido bar de copas de Fomento, en Gijón

Un empleado de La Buena Vida, el conocido pub de la zona de Fomento de Gijón, cerrará provisionalmente durante varios días tras haber dado positivo por coronavirus uno de sus empleados. Según aclaran los responsables, el foco del contagio estaría en realidad en Madrid, a donde el enfermo había viajado recientemente, y ya han enviado a Sanidad toda la información requerida y los contactos de sus empleados para cribar el protocolo de cribado por PCR. El cierre del local, en principio, podría no alargarse más allá del lunes o el martes si el resto de la plantilla, de unos 45 empleados, da negativo en las pruebas.

El rastreo de este caso resultará clave para analizar la evolución de la pandemia en la región. En caso de que ese empleado sí haya estado en contacto con clientes, lo concurrido del pub podría dar lugar a un nuevo aluvión de llamadas al 112, algo que ya sucedió con el brote del Urban's en Oviedo, y abre la puerta una vez más que se pueda declarar el contagio comunitario en Asturias. Pero los organizadores, de momento, no ven motivos para imaginarse este escenario. "Él había estado estos días de viaje en Madrid con un amigo y al llegar se encontraba mal, así que le dijimos que se hiciese la prueba. Estaba de descanso, así que no llegó a trabajar en el local", aclaran, aunque reconocen que no descartan ningún escenario. Se sienten optimistas porque, aseguran, Salud no les ha indicado que deban cerrar el local, aunque lo han hecho a última hora de esta tarde "por precaución y responsabilidad".

A lo largo del día de hoy parte de la plantilla ya se ha sometido a pruebas rápidas y todos han dado negativo, aunque tendrán que reconfirmarse con una PCR. Según los responsables, de momento los clientes recientes de La Buena Vida no tienen que contactar con el 112 porque de momento no parece que el empleado haya podido estar en contacto con ellos. "Con lo que sabemos hasta ahora, la cosa podría quedarse así. Esperamos que la gente no se alarme sin necesidad", completan los responsables.