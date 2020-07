Ciudadanos pide al Principado medidas contra el "descontrol" de la fauna salvaje y la proliferación del jabalí

El diputado de Ciudadanos Sergio García, portavoz de Medio Rural en la Junta, ha pedido al Principado que tome medidas urgentes sobre el control de la fauna salvaje y, en particular, sobre los daños que algunas especies como el jabalí están causando en todos los puntos de la geografía asturiana y también en la zona rural de los concejos más poblados, como la de Gijón, donde los vecinos de parroquias como la de Huerces soportan destrozos de fincas y cultivos a diario sin que nadie tome cartas en el asunto. Según subrayó el parlamentario, la situación se ha visto agravada en los últimos meses por las consecuencias del estado de alarma y el confinamiento, que ha incrementado la presencia de suidos y, por tanto, de los daños que provocan.

"A final de marzo ya pedimos al consejero de Medio Rural que tomase medidas sobre la fauna salvaje y la proliferación del jabalí. Con la declaración del estado de alarma quedaron prohibidas batidas y actividades que se podían realizar dentro del marco de control establecido, lo que propició que esta especie apareciese en zonas urbanas en mayor número y con mayor frecuencia. La consejería anunció que estaban trabajando para agilizar trámites burocráticos y ser más efectivos tras el confinamiento, pero lamentablemente estamos comprobando que no ha sido así y seguimos siendo igual de ineficaces. Le pedimos al consejero que explique públicamente, si es que puede, cuáles han sido esas gestiones, qué es lo que han agilizado y como están trabajando en la actualidad para solucionar un problema siempre presente y ahora agravado, tras más de dos meses en los que estas especies han campado a sus anchas y hay un descontrol total", señaló el diputado.

García realizó estas consideraciones tras la visita que realizó ayer a la parroquia de San Martín de Huerces, acompañado por la concejal de Ciudadanos Mara Simal, responsable en el grupo municipal de los asuntos relativos a la zona rural, por el coordinador de Gijón, Manuel Iñarra, y por María Paz García, responsable de ciudadanía en la agrupación local. Todos ellos mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona, que mostraron los daños en sus fincas y cultivos y lamentaron el agravamiento de un problema que ha hecho que muchos de ellos hayan optado por abandonar sus huertas ante la reiteración de un problema al que nunca se le da solución.

El portavoz de Medio Rural en la Junta incidió en la necesidad de atajar de manera inmediata la situación, recordó que esta es una reivindicación de numerosos colectivos, sindicatos agrarios y vecinos de distintas zonas y anunció que su grupo parlamentario reclamará al consejero la adopción de medidas urgentes y controlará su cumplimiento a través de diversas iniciativas parlamentarias.

Por su parte, la concejal de Ciudadanos Mara Simal incidió en que en el ámbito municipal no se cuenta con competencias para hacer frente a este problema y mostró por tanto su apoyo al grupo parlamentario para que desde la Junta se reclamen la adopción de medidas. "La agrupación de Gijón y el grupo municipal hemos querido acompañar a nuestros compañeros del grupo parlamentario en la reivindicación de la zona rural ante el problema que tienen con la fauna salvaje. Llevan mucho tiempo intentando que se les dé una solución que no solo no llega sino que la situación se agrava, más tras el confinamiento. El control es una competencia autonómica y el grupo parlamentario tiene todo nuestro apoyo para que inste al Gobierno del Principado a tomar medidas ya", señaló.