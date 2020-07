Detenida una mujer de 62 años por robar 500 euros de la caja de un bar

Una mujer de 62 años ha sido detenida como presunta responsable de haberse llevado el dinero de la caja y el bote de propinas de un bar de la ciudad. El botín ascendía a unos 500 euros, y la investigada logró hacerse con él tras engañar al dueño, que todavía no había abierto el local y estaba instalando su terraza. Cuando él la vio salir del bar, ella fingió no haberse dado cuenta de que el negocio aún estaba cerrado y se fue precipitadamente, por lo que el afectado no se dio cuenta del hurto hasta minutos más tarde. Las cámaras de videovigilancia permitieron a la Policía Nacional identificar a la acusada, que acumula ya una decena de antecedentes por delitos de hurto y allanamiento de morada.