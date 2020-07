El Pleno no puede aprobar el plan de la llingua, advierte el PP

El gobierno de Ana González ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria del próximo lunes la propuesta de aprobación del Plan de Normalización Llingüística 2020/2023. Un trámite que no convence al PP, que tiene dudas sobre la capacidad del Pleno para tomar una decisión que, entienden, está fuera de la competencia municipal. La polémica vuelve a estar servida. Y no solo por la propuesta plenaria. Los populares tampoco están contentos con la decisión de la actual responsable de la Secretaría General de no emitir un informe sobre el asunto como le había solicitado el portavoz del grupo municipal popular, Alberto López-Asenjo.

"En estos momentos deberíamos estar centrados en salvar vidas, proteger la salud y recuperar empleos", explica el portavoz municipal, para quien está claro que la competencia es del Principado. "Aquí lo que hay es una invasión de competencias en lo que consideramos legislación rampante y de competencias impropias. Ademas no hay ficha económica lo que desde nuestro punto de vista resulta improcedente", indica.

El PP ha puesto sobre la mesa una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló a principios de 2018 el plan del Ayuntamiento de Carreño aprobado en 2016 al entender que un documento de esas características no era competencia municipal al ir más allá de una declaración programática de índole política y ser un instrumento jurídico-administrativo. El recurso contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carreño lo puso la Abogacía del Estado en representación de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias, ocupada esos años por el PP. Idéntica situación se dio en el caso de las ordenanzas para el uso de la llingua en los ayuntamientos de Grado y Noreña.

A partir de ese fallo judicial, López-Asenjo solicitó la semana pasada a la Secretaría General, ahora liderada por la vicesecretaria Inmaculada Fernández Gancedo, un informe para saber si "a día de hoy se mantiene vigente el criterio formulado entonces por la representación de la Administración General del Estado sobre la incompetencia manifiesta del Pleno de la Corporación para, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, aprobar un plan de normalización lingüística".

El PP publicitaba ayer el rechazo de la funcionaria a hacer pronunciamiento alguno basándose en que solo está obligada a realizarlo en caso de que le sea solicitada por la Alcaldía o un tercio de los miembros de la Corporación. El PP entiende que la petición de un edil en tiempo y forma es suficiente.

No es el primer Plan de Normalización Llingüística de Xixón. En base a la ordenanza municipal del uso del asturiano en el concejo, aprobada en 2008 y que establece en su artículo 12 el desarrollo de este tipo de planes, se aprobó uno ese mismo año. El último aprobado se remonta a 2016, con Foro en el gobierno. El que ahora mismo busca aprobación política fue aprobado en marzo por el Conseyu Asesor de la Llingua y, en principio, cuenta con el apoyo de PSOE e IU desde el gobierno y Podemos y Foro, desde la oposición.