El plan para el Festival Aéreo "no es el camino", avisa IU a sus socios del PSOE

Aunque este verano los aviones del Festival Aéreo de Gijón no volaron sobre el horizonte de la playa de San Lorenzo por culpa del coronavirus sí han dejado una estela de polémica política sobre el Ayuntamiento, que afecta directamente a la relación de Izquieda Unida y el PSOE como socios de gobierno. IU ha reforzado públicamente su posición de rechazo al carácter militar del evento tras ver cómo desde Divertia, la empresa municipal que organiza los festejos y preside el edil socialista Alberto Ferrao, se anunció hace dos días para el año que viene una completa "Fiesta del Cielo" donde la gran exhibición aérea se rodea de nueve días de actividad con talleres, charlas, exposiciones, cometas, globos...

Faustino Sabio, coordinador de IU, fue el encargado ayer de mandar un aviso a navegantes. "Lo anunciado por Divertia no va en el buen camino, o al menos no en el que a nosotros nos gustaría. No se trata de cambiar el nombre del evento o programar más actividades. Si se mantiene el carácter militar del festival ante lo que estamos es ante adornos que no cambian lo fundamental", afirmó. IU rechaza que Gijón se convierta verano tras verano en "escaparate de propaganda bélica". Y un escaparate caro, según apunta la coalición. Por eso, pide un "replanteamiento" del proyecto que deje atrás cualquier elemento militar".

Que el PSOE e IU no tienen el mismo planteamiento sobre ese evento quedó claro el 21 de julio del año pasado. La regidora socialista, Ana González, disfrutó del espectáculo desde el Club de Regatas con la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, mientras el único edil de IU, Aurelio Martín, pasó la mañana en el Pueblu d´Asturies para participar en la Folixa pola Paz. Entonces las direcciones de ambos partidos ya habían alcanzado un acuerdo de gobierno, pero faltaba que lo ratificasen las bases -algo que ocurrió unos días después- y ejecutarlo incorporando al equipo de gobierno al edil de IU como responsable de Movilidad y Medio Ambiente.

Ahora ese pacto y ese gobierno compartido son una realidad consolidada en la que se cuelan pocos desencuentros públicos: la presencia militar en este festival aéreo es el primero relevante. IU se posiciona al lado de organizaciones como la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias (Codopa), Acción en Red, el Conseyu de la Mocedá y otras entidades que conforman el consejo local de Cooperación que reprochan al Ayuntamiento que, por un lado, siga "afianzando la propaganda bélica en los cielos de la ciudad" y, por otro, haya pervertido esa idea de fiesta del viento que estos colectivos llevaban tiempo reivindicando cambiando aviones de guerra por cometas artesanales "cambiando una figura que pretendía ser una alternativa pacifista y medioambiental por una celebración bélica y contaminante. Se reviste de colorines lo que sigue siendo aparataje de muerte".