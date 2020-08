La reforma del Muro cumple la normativa al ser "provisional", destaca el gobierno

El gobierno local entiende que la peatonalización del tercer carril del paseo del Muro no atenta contra la normativa municipal, tal y como denunció hace dos días Ciudadanos, porque esta es una medida provisional para adaptarse a las medidas sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus. "Si se decide que estas medidas sean definitivas o una reforma integral del Muro, se abordará lo que se tenga que abordar", apuntaron ayer fuentes municipales. Sin embargo, el partido naranja inició ayer los contactos con otros grupos de la oposición para reunir los apoyos suficientes que permitan solicitar un informe a la secretaria municipal que avale la legalidad de las obras que se iniciaron la pasada semana.

Ciudadanos, que busca que toda la oposición se sume a su iniciativa, necesita el apoyo de siete concejales. Previsiblemente, contará con el apoyo del Partido Popular y de Foro, que, con los cuatro concejales del partido naranja, sumaría el apoyo de otros seis ediles, tres por cada formación. Vox, que tiene dos concejales, rechazó ayer secundar la propuesta de Ciudadanos. "No estamos de acuerdo con la obra aunque se concluya que es legal, pero detener la reforma es lo más sensato hasta estar seguros de si va o no en contra de la normativa municipal", apuntó el concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo.

El edil denunció hace dos días que eliminar tres carriles en el paseo del Muro podría atentar contra la normativa municipal. En concreto, incumplirían el artículo 97 del Plan Especial para el tratamiento de la fachada marítima de San Lorenzo, una normativa que se aprobó en el año 2004 en un Pleno municipal y se incorporó al Plan General de Ordenación, con categoría de ordenanza, y , por tanto de obligado cumplimiento. El artículo detalla cómo acometer una reforma de la avenida Rufo García Rendueles, tanto si esta es parcial como total. En el caso de que sea parcial, es decir, se permita el tráfico rodado, se debe garantizar la circulación en al menos dos carriles. Con las obras, la intención del gobierno local es que solo haya un carril, excepto en las calles de Menéndez Pelayo y de Canga Argüelles, que serán de doble sentido.

Ciudadanos iniciará sus contactos hoy, antes del Pleno Municipal, fijado para las 10.00 horas. La iniciativa del partido naranja contará con los apoyos de Foro y del Partido Popular. "Las obras son un dislate con el que no estamos de acuerdo. Si hay dudas de que sean legales, hay que aclararlas antes de proseguir con ellas", apunta el portavoz municipal forista, Jesús Martínez Salvador. De la misma opinión es su homólogo en el Partido Popular, Alberto López-Asenjo, que también secunda la idea. "Son dudas graves. Este gobierno local tiene afán por saltarse la normativa de movilidad y de urbanismo. Hay que tener las certezas de que va conforme a la ley", asevera.

Sin embargo, Vox, que también ha sido muy crítico con la peatonalización del tercer carril del paseo del Muro, rechazará inicialmente la propuesta de Ciudadanos. "No apoyaremos la medida, porque una supuesta legalidad de las medidas adoptadas tampoco justificaría las mismas. Y su ilegalidad no cambiará nuestra postura, que de oposición total", afirma el portavoz municipal, Eladio de la Concha. "El resto de partidos deberían sumarse a nuestra postura y no con medias tintas y filosofías erráticas", prosigue. "No compartimos la estrategia del actual equipo de gobierno y nos opondremos, como venimos haciendo a cualquier medida que vaya en contra de una fluidez del tráfico rodado y la libertad del uso del automóvil particular", zanja Eladio de la Concha sobre una polémica que también afecta a los comerciantes y vecinos del paseo del Muro , que, por las obras, ya ha sufrido atascos.