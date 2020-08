"A menos aforo, menos socorristas", defiende la Alcaldesa

Pero el Pleno no se quedó en la movilidad. La alcaldesa de Gijón, Ana González, defendió ayer que la falta de socorristas que sufrieron los arenales de la ciudad y la zona rural durante momentos de este verano se debe a la reducción de aforos. "A menos aforo, menos socorristas", explicitó en la sesión plenarias a preguntas de Foro. No obstante, remarcó la Regidora, a día de hoy, tras el refuerzo realizado con trabajadores de Cruz Roja -al no haber más socorristas disponibles en la bolsa de empleo- hay un socorrista más trabajando que el pasado año. La oposición en bloque criticó ayer la "improvisación" y "opacidad" del equipo de gobierno, pidiendo "más medios humanos y materiales" para el servicio.

Como curiosidad, la sesión plenaria comenzó sin la ausencia de la Alcaldesa -reunida en una conferencia de la Federación Española de Municipios y Provincias- y durante los primeros minutos fue presidida por la portavoz del equipo de gobierno, Marina Pineda. Además, el Pleno aprobó, a propuesta de Podemos-Equo y con el voto en contra de Vox, la creación de una mesa multidisciplinar para presentar proyectos a las convocatorias europeas de fondos de reconstrucción tras el covid.

Del mismo modo, el edil de Deportes, José Ramón Tuero, recogió de buen grado la propuesta de la edil popular Ángela Pumariega para crear un circuito de natación en aguas abiertas, debidamente señalizado. Tuero se comprometió a buscar su financiación y los permisos oportunos.

Más suspicacias levantó la pregunta de Ciudadanos acerca del redimensionamiento de la Zalia. El edil de Urbanismo, José Luis Fernández, explicó que sigue trabajando con la consejería del ramo para ello. Igualmente, a otra pregunta del principal partido de la oposición, aseguró que se firmará con la Autoridad Portuaria un acuerdo de encomienda de gestión para que los trabajadores del servicio municipal de Bomberos puedan realizar sus labores en el recinto portuario, que tendrá que sufragar los gastos. También se aprobaron las modificaciones de las ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos. El Pleno también delegó a la comisión de Urbanismo el ejercicio de acciones judiciales y administrativas relativas al plan general de ordenación.