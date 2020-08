Martín llama "impresentables" a los ediles de Foro, que piden su dimisión por el Muro

La polémica por la semipeatonalización del paseo del Muro encendió ayer el Pleno municipal como pocas veces en lo que va de mandato. "Gijón ya no aguanta más. Es un clamor en la calle exigir su dimisión". Así de contundente se mostró el edil de Foro Pelayo Barcia al dirigirse al concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín (IU), al que pidió que dejase su cargo. "Un año con usted al mando del área es suficiente para poder afirmar que es un incapaz y un incompetente", añadió. El ataque de Barcia se produjo tras una pregunta realizada por su grupo municipal sobre actuaciones en movilidad durante el verano. "A nadie con cabeza se le ocurriría realizar la reforma del Muro durante el mes de agosto", afeó. Martín no se anduvo tampoco con paños calientes en sus respuesta y calificó a los ediles foristas de "impresentables" por su posición sobre las políticas de movilidad.

La retahíla de críticas de Foro fue más allá de la reforma del paseo del Muro. Desde el aumento del gasto en la obra de la avenida de El Molinón, "que tras nueve meses sigue cerrada y sin proyecto", hasta la ordenanza de Movilidad, que "ha conseguido que la ciudadanía recogiera 23.000 firmas en contra". A ello se suma, enfatizó Barcia, "pintar chapuzacarriles y poner en peligro la seguridad de las personas", en referencia a los ciclocarriles o la creación de un corredor peatonal en la calle Covadonga. "Y Cimadevilla, donde siguen haciendo amigos", enfatizó. "Dice reunirse con mucha gente, pero no llega a acuerdos con nadie", remató.

En el caso concreto del paseo del Muro, el concejal de Foro quiso remarcar que "han montado un lugar de concentración, donde hay más gente que nunca". Y criticó que cada día "el gobierno local cambia de argumento" para justificar estas medidas: "Primero era por el medio ambiente, luego por el virus y el distanciamiento social y ahora hablan de dinamización económica y ganar espacio para hostelería". "Siempre se andan por las ramas, incumpliendo mandatos plenarios y llevando a cabo una política de hechos consumados, añadió Barcia. "Ha llegado el momento de pedir que se vaya. Ha demostrado su incompetencia e incapacidad, por eso pedimos su dimisión", remató.

Las feroces críticas fueron respondidas con igual intensidad por parte del concejal del equipo de gobierno -único edil que no es del PSOE-, que no dudó en tachar a Barcia de "impresentable" y denunció que Foro "está jugando el mismo papel que los 'cayetanos' jugaban en el barrio de Salamanca, pasándose por el forro toda recomendación sanitaria". Martín, visiblemente enfadado, incidió en que "anteponen su comodidad y sus coches a la seguridad" y remarcó que "hay que ensanchar las zonas donde más peatones hay". "El martillo de Capua es la zona más estrecha, no puede haber un carril", indicó.

Del mismo modo, quiso Martín dejar claro que las medidas que se están adoptando en el paseo del Muro -con tres de sus cuatro carriles cortados al tráfico- "son provisionales", de tal forma que "cuando se haga una reforma total se hará en base a la legislación y el mayor consenso posible de partidos políticos y ciudadanos".

No quedaron ahí los contraataques de Martín, que afeó a Barcia que "están generando noticias falsas y manipulación". "No hubo ningún accidente en un ciclocarril de la avenida de La Costa, detrás de esa manipulación está usted y gente de su partido, igual que detrás de la plataforma Stopmuro, lo demostraremos", subrayó. Con todo, pidió que "no engañen, no tiene un pase, dejen de tensionar esta ciudad".

Las críticas del edil forista no solo fueron dedicadas a Aurelio Martín. También el edil de Obras Públicas, Olmo Ron, sufrió estos ataques. "Martín es el ideólogo y usted, el ejecutor", le dijo Barcia. "Aquí no hay un ideólogo y un ejecutor, sino un equipo de gobierno sólido", remarcó Ron. "Queremos dar sitio a los peatones y recuperar esas zonas peatonales, tiene que haber un cambio de movilidad en la ciudad y es necesario tener altura de miras", remató.

El concejal de Obras Públicas quiso igualmente explicar que los trabajos que se están llevando en la avenida de Rufo García Rendueles son "una actuación simple" ya que "lo único que hay que hacer es cambiar el carril bici actual a uno de los carriles de circulación: el más cercano a la mediana en dirección a la avenida de Castilla". Además, enfatizó que "se pintará la zona peatonal, por lo que no hay una gran obra civil en la que se corte el muro, sino que se realizarán actuaciones concretas".

Esta obra no se pudo comenzar antes ya que "el proyecto se lanzó en junio y en mes y medio se realizaron todos los trámites administrativos gracias a una tramitación de emergencia". No obstante, reconoció que "realizar las obras durante el mes de agosto no es lo más idóneo, pero tampoco es un mes de agosto normal y corriente". Además, valoró Ron, "tenemos la obligación como Ayuntamiento de acometer actuaciones para facilitar el espacio entre personas".