Las obras en la calle Caridad tendrán que esperar "unas semanas"

Los vecinos y comerciantes de la calle Caridad tienen su vía tomada por casetas, excavadoras y demás materiales de construcción. Algunos pensaron inicialmente que era el inicio de las obras de semipeatonalización de su calle, que junto a Ruiz Gómez y Covadonga formará parte del eje entre Begoña y la playa de San Lorenzo que el gobierno local ha diseñado para favorecer el tránsito a pie por el centro de la ciudad. Pero su calle, por el momento, se mantiene como está, ya que la presencia de obreros y material se debe a que la zona hará las veces de "almacén" -hasta el 5 de septiembre- para la recién empezada remodelación del Muro.

"Sin mejoras y con obras que ahuyentan a los clientes acabaremos mal el verano", asegura Pablo Vilacancio, gerente de una confitería. Los comerciantes, junto con vecinos, llevan años trasladando al Ayuntamiento su deseo de remodelar la zona, a través de recogidas de firmas y diversas reuniones con técnicos municipales.

Ven con buenos ojos la semipeatonalización de su calle, pero piden más información. "Nos gustaría que la vía tenga más sentido humano y facilite el tránsito a paseantes, clientes, niños que entren y salen del colegio San Vicente, y también que dé pie a instalar terrazas", explica el dueño de un local hostelero. El resto de comerciantes coincide en que este área del centro urbano de Gijón, a caballo entre la playa, la Plazuela y el barrio de La Arena, lleva abandonada bastante tiempo. "Si cualquiera se asoma a la calle Marqués de Casa Valdés y mira a cada lado, la verá igual que hace 40 años", asegura el mismo autónomo.

Los comerciantes no aprueban haberse convertido en el "almacén provisional" de las obras del Muro. "Estamos a favor de todo lo que contribuya a mejorar nuestra zona, pero no en agosto, después de la que cayó no es momento de más obstáculos", cuenta Vilacancio. Los negocios de hostelería son los más contrariados por esta aparición de obreros en su vía, algo que afecta más directamente a la entrada de comensales. "Lo que está claro es que, en una ciudad turística como esta, ponerse a hacer obras en verano, siendo además el posterior al confinamiento, no resulta nada acertado", comenta un hostelero.

Para el inicio de los trabajos de semipeatonalización todavía habrá que esperar "unas semanas más", según afirman desde el gobierno local. Liana González, propietaria de una tienda de productos para mascotas en Ruiz Gómez, aprueba esta iniciativa, pero considera que no debería hacerse en pleno verano. "La mayoría de la gente que trabaja en las calles Covadonga, Ruiz Pérez y Caridad está a favor de que se reduzca el tráfico, pero lo que pedimos es más información por parte del Ayuntamiento sobre el inicio de las obras", razonan los autónomos asentados en estas céntricas vías.