"El dinero de los gijoneses se da a Sánchez a espaldas del Pleno", denuncia la oposición

"Ya que no tenemos voto, por lo menos tener voz". Bajo esta premisa, Ciudadanos, Foro y el PP sumaron ayer fuerzas y firmas -la segunda vez en pocos días tras la solicitud de un informe sobre la adecuación de la peatonalización del Muro al planeamiento urbanístico en la zona- para forzar una sesión extraordinaria de la comisión de Hacienda donde se dé información sobre la cesión de remanentes del Ayuntamiento de Gijón al Gobierno de España dentro del polémico acuerdo alcanzado en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

La decisión de los tres partidos llegó tras ver en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer que será directamente la Alcaldía, a través de una resolución a firmar antes del 15 de septiembre, y no el Pleno, quien decida ceder o no dineros de Gijón en préstamo al Gobierno central. La alcaldesa, la socialista Ana González, ya votó a favor de esa fórmula como directiva de la FEMP.

"Es un atraco en toda regla, al atraco económico se suma ahora el atraco democrático al permitir que esa decisión se pueda hacer de espaldas al Pleno", denunció ayer Rubén Pérez Carcedo, al anunciar la medida de los tres partidos del centro derecha municipal. El edil de Ciudadanos tiene claro que, igual que hizo al votar en la FEMP, González aceptará la cesión de ese dinero, "regalando a Pedro Sánchez los ahorros de los gijoneses y anteponiendo los intereses de su partido a los de la ciudad". "La decisión es lesiva para Gijón, que necesita disponer ya de esos remanentes" ante las urgencias sociales y económicas generadas por la crisis sanitaria, indicó.

"Expolio, atraco, confiscar, venir a robar el dinero de los gijoneses...", fueron palabras utilizadas por Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, quien aprovechó para recordar que los remanentes que ahora tiene Gijón para hacer frente a las necesidades impuestas por el covid son el resultado de "ocho años de rigor presupuestario". Tiempo que se correspondan con la presencia de Foro en el gobierno local con Carmen Moriyón como Alcaldesa. Martínez Salvador habló de "decisión irresponsable, como con el plan de vías y la ubicación de la estación" de la actual regidora socialista, a la que recordó que "los gijoneses no la eligieron para defender los intereses del PSOE sino de esta ciudad".

Alberto López-Asenjo, portavoz del PP, sumó a esos calificativos el de "chantaje" al denunciar que el acuerdo supone que los ayuntamientos que no cedan sus remanentes no tendrán derecho a las contrapartidas del pacto, que suponen desde acceso a fondos europeos y a dinero para transporte a no tener la limitación de la regla de gasto a sus operaciones. "Los municipios son los que van a salvar la economía del país porque si el Gobierno central no tuviera acceso a esa dinero debería ir a fondos más caros", denunció el popular, que habló de "falta de transparencia y achacó al Gobierno de Pedro Sánchez a "alentar la confrontación en el municipalismo". El acuerdo en la FEMP salió adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de Unidas Podemos. El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, hizo uso de su voto de calidad para deshacer el empate con los "noes" del PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya.

Desde el grupo municipal de Podemos-Equo, su edil Juan Chaves, asumía que "a pesar de que el acuerdo de la FEMP y el Gobierno respecto a los remanentes no es el que nosotros queríamos, sí se han introducido mejoras y sabemos que Unidas Podemos peleará por mejorarlo en la tramitación parlamentaria".

Ana González ha reivindicado que este acuerdo en el que los municipios prestan sus ahorros al Gobierno -que se lo devolverá en la próxima década anticipando un dinero a fondo perdido- abre la puerta a los ayuntamientos a poder usar unos remanentes que, de otra manera, no podrían tocar por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. La Alcaldesa, además, da especial importancia al dinero que Gijón pueda conseguir por la vía de los fondos. Uno el fondo para transporte urbano donde Gijón aspira a conseguir los tres millones que necesita Emtusa para salvar su déficit y otro el fondo europeo para la reconstrucción al que la ciudad presentará proyectos.