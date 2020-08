La retirada de Juan Carlos I del callejero enfada a la derecha: "Es postureo indigno"

La decisión del Ayuntamiento de eliminar la presencia de Juan Carlos I en el callejero de la ciudad -tomada por el PSOE e IU como socios de gobierno y que cuenta con el apoyo de Podemos, que llevaba tiempo reivindicándola- ha colocado las miradas de toda España en Gijón y se ha convertido en motivo de felicitación por parte de entidades republicanas y de izquierda y de profunda crítica por parte de otros colectivos sociales y políticos. La avenida de Juan Carlos I, del centro a El Cerillero, es una de las 637 referencias que hay al Rey emérito en el callejero español. Y Gijón se ha convertido en una de las primeras grandes ciudades en prescindir de este homenaje público a quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014.

La polémica por la decisión municipal alcanzó ayer una gran intensidad. Por una parte, muchos vecinos de la arteria mostraron su malestar, al margen de consideraciones ideológicas o políticas, porque tendrán que enfrentarse a todo el papeleo del cambio de nombre, aún sin determinar. Y, por otra, las formaciones de centro-derecha cargaron contra la alcaldesa, Ana González. Ciudadanos, Foro, el PP y Vox, unos con más dureza que otros, rechazaron la exclusión de Juan Carlos I del callejero.

"No vamos a apoyar el cambio. Existe la presunción de inocencia y no hay resolución judicial. Apoyamos y respetamos la decisión del Rey", explicó, en nombre de Ciudadanos, su portavoz municipal. José Carlos Fernández Sarasola entiende, además, que ni es una prioridad municipal, ni una urgencia, ni el momento oportuno cuando la mayor parte de los gijoneses "están temiendo perder su puesto de trabajo, si no lo han perdido ya". "Estamos en una situación socioeconómica complicada, una situación en la que las familias están ante una enorme incertidumbre y ante esta situación algunos se dedican a lo único que saben hacer, que es cambiar nombres de calles", aseveró.

"Es la traslación a nuestro Ayuntamiento de una forma de hacer política basada en el postureo y el oportunismo. Una decisión adoptada desde la irresponsabilidad cuando en la actualidad el Rey emérito está siendo investigado, pero no hay ninguna sentencia contra él que ratifique lo que hasta ahora son supuestos", indicó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. "Es un comportamiento indigno para una administración pública atentar de esta manera con la presunción de inocencia. Y no lo es menos, tratándose de quien ha sido Rey y Jefe del Estado durante cuarenta años y que, entre otras responsabilidades llevadas a cabo, condujo el proceso que convirtió a nuestro país de dictadura a democracia", remató.

La presunción de inocencia a la que tiene derecho Juan Carlos I y lo inoportuno del momento de la toma de decisión en plena pandemia también fueron argumentos utilizados por el portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, para quien el gobierno local actúa por "oportunismo político dentro de un contexto de intención abierta de cambio de régimen" y utiliza este asunto para "distraer la atención de otros males". Su compañero de filas, el diputado regional Pablo González, centró su crítica directamente en la Alcaldesa a la que tildó de "sectaria". Entiende González que los argumentos usados para retirar el nombre de Juan Carlos I del callejero local "serían aplicables a muchos miembros del partido de la propia Alcaldesa y a muchos personajes históricos con asesinatos a sus espaldas, pero con calles en Gijón".

Sectarismo es también el concepto que maneja Eladio de la Concha. Al portavoz de Vox el asunto le genera dos reflexiones. Una en la que recuerda que se le denegó su propuesta de dar el nombre de plaza de España a un espacio de la ciudad, "aduciendo a un trastorno a los vecinos y un gasto innecesario y que la política municipal era la de no hacer cambios en el callejero". "Esta receta ahora parece que no sirve", indica. Y otro confrontando la figura de Juan Carlos I a la de otros como "Carlos Marx , cuya filosofía política basada en la lucha de clases fue la causa de cientos de millones de asesinatos". "O alguno de sus acérrimos seguidores, como Santiago Carrillo o La Pasionaria, que gozan de nombre en el callejero municipal", remató.