"No soy sectaria, respondo a mayorías", afirma Ana González al defender el cambio de nombre

Ana González, alcaldesa de Gijón, justificó ayer la decisión de cambiar de nombre la avenida de Juan Carlos I en "base a las solicitudes recibidas desde hace tiempo y que se incrementaron en los últimos días por razones evidentes" y de la "mayoría de partidos de la Corporación que están de acuerdo con esa decisión". Y con esos mismos argumentos rechazó las críticas de quien la acusa, fundamentalmente el PP, de "sectaria". "Me dicen que tengo que hablar con la gente y si hago caso a la gente me llaman sectaria. No soy sectaria, respondo a mayorías. El sectario es él (por el diputado regional y exconcejal popular Pablo González), que quiere imponer la decisión de una minoría", sentenció la Regidora, para quien es necesario buscar, desde el máximo consenso posible, "nombres que sean positivos para la mayor parte de esa gente".

Por su parte, desde Podemos se plantea ya la posibilidad de abrir una consulta popular como vía para decidir el nuevo nombre de la avenida, uno de las arterías fundamentales de comunicación del centro con la zona oeste. "La Junta de Gobierno tiene potestad para realizar el cambio a su antojo pero esperamos que el equipo de gobierno tenga altura de miras. Este cambio nos da la oportunidad de que la avenida sea de toda la ciudadanía, que se sienta partícipe, y para eso hay que escuchar", explicó la edil Laura Tuero. La formación morada entiende que a esa consulta pueden llegar propuestas que se han ido planteado, como José Manuel Palacio, Ocho de marzo, Igualdad, República, Xosefa Jovellanos... También hay peticiones en favor de Berta Cáceres o Jerónimo Granda. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, prefirió no hacer valoraciones en su visita a Asturias: "Es un asunto de competencia municipal".