Vox carga contra la tala de tilos en el paseo de Begoña: "Es una gran decepción"

La concejala de Vox Laura Hurlé solicitó ayer que se lleven a cabo las medidas de limpieza oportunas del paseo de Begoña y se evite la tala de los tilos, anunciada en el último Pleno por el gobierno local. Según la edil, que el PSOE piense en eliminar los árboles del paseo como respuesta a la suciedad supone una "sorpresa" y "una decepción que ha sido mayúscula".

Aunque la mugre sea consecuencia de una sustancia pegajosa que exudan los tilos, Hurlé niega que sea necesaria una tala. "Estamos totalmente en contra de la tala de cualquier árbol que esté sano y no genere problemas para la seguridad de los ciudadanos", ha comunicado. La edil de Vox ha recalcado que el Ayuntamiento se "llena la boca hablando de sostenibilidad", lo que resulta el "colmo del contrasentido". La concejala también ha recordado que no solo el paseo de Begoña se encuentra en malas condiciones, pues la totalidad de la zona urbana. y no solo Begoña, está igualmente descuidada.