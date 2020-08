Poniente pide que el coste del cambio de nombre lo asuma el gobierno local

La asociación de vecinos "Pando" de Poniente" ha sido la más crítica con el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I. Javier Palacios, el vicepresidente del colectivo, reclama que sea el gobierno local el que asume los costes que originará la retirada del nombre del Rey emérito del callejero de Gijón y que facilite los trámites a los vecinos y comerciantes. "Vulnera la presunción de inocencia", apunta Palacios mientras que sus homólogos en las asociaciones vecinales de El Natahoyo y La Calzada se muestran indiferentes.

"Pando " se opone al cambio de nombre, por considerar que es una "decisión partidista". "Se deberían poner nombres alejados de las connotaciones políticas", puntualiza Palacios, que entiende que la eliminación del monarca anterior del callejero viene cuando "no hay proceso judicial". "Esto no debe ser una película del oeste en la que se ahorque al sospechoso antes de que llegue el juez al pueblo", dijo. La asociación pide al Ayuntamiento que asuma los gastos y facilite los trámites con la administración a los vecinos. "Se debe tener en cuenta nuestra opinión", remarca.

Teresa Prada, presidenta de La Calzada, y Álvaro Tuero, de "Atalía" en El Natahoyo, acogen con indiferencia la decisión. "No opino sobre el cambio, pero no hay que precipitarse. Hay que pensar en los vecinos y comerciantes", indica el líder vecinal del Natahoyo. Su homóloga de La Calzada mantiene una opinión similar. "Parece que ya no existe la contaminación, ni el coronavirus. Hay cosas más importantes que el nombre de una calle. No estamos para gastar dinero en esas cosas", finaliza Teresa Prada.