Rufino Fernández será concejal y Laura Tuero asume la portavocía

Rufino Fernández, que concurría en la lista electoral de Podemos-Equo a las elecciones municipales del pasado año en el puesto número 5, tomará el testigo de Yolanda González Huergo en el Ayuntamiento de Gijón tras el fallecimiento de esta. Así lo aseguró ayer a este periódico, mostrándose dispuesto a aceptar el acta de concejal.

"Mi intención es aceptar el puesto, para eso me presenté en las listas", explicó Fernández, "asumiré las responsabilidades que me tocan". No obstante, Fernández remarcó que "ahora no es momento de pensar en eso", aún apenado por el fallecimiento de la que fuera portavoz municipal del grupo en el Consistorio. "Llevamos desde ayer (por el jueves) intentando digerir la noticia", se limitó a expresar.

Fernández es el primer representante de Equo en la lista municipal que la coalición presentó a las elecciones municipales del pasado año, bajo la denominación de Podemos-Equo. En el acuerdo firmado entre ambas formaciones se reservaba al partido verde el quinto puesto en la lista.

El actual trabajador del grupo municipal entrará así a formar parte del Pleno Municipal tras las bajas causadas por Huergo y Alba González, que fue "fichada" por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero.

Además, según ha podido saber este periódico, será Laura Tuero -número dos de la lista- la que asuma la portavocía del grupo municipal tras el fallecimiento de Yolanda González Huergo. Tuero ya venía ejerciendo como tal en los últimos meses, cuando se agravó la enfermedad de Huergo, obligándola a dar un paso atrás en la vida política.

El de Fernández será el tercer relevo en el Pleno municipal de este mandato, el segundo dentro de las filas de Podemos-Equo, tras la marcha de Alba González y la entrada como concejal de Juan Chaves. Únicamente Laura Tuero se mantiene como edil podemista desde el comienzo del mandato. Además, se da la circunstancia de que el de Podemos-Equo era el único grupo municipal formado únicamente por mujeres -Huergo, Tuero y González-, mientras que ahora volverá a haber mayoría de hombres -Fernández y Chaves-.

El otro relevo de ediles tuvo lugar en las filas de Foro, donde Ana Braña dejó su puesto a Pelayo Barcia -número 5 de la lista municipal-. Además, cabe destacar que en las filas foristas se realizaron otras dos modificaciones respecto a la lista municipal, cuando el cabeza de lista, Álvaro Muñiz, renunciase a aceptar su acta de concejal. También lo hizo el número 4 de la lista, Rubén Hidalgo.