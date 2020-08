El Ciudad de Gijón buscará nuevas fechas para sus dos travesías aplazadas

El Club Natación Ciudad de Gijón se ha visto obligado a aplazar la celebración de las dos travesías a nado que tenía programadas para el pasado fin de semana: las de la playa de Poniente y la playa de San Lorenzo, que habrían alcanzado las ediciones vigésima sexta y vigésima, respectivamente. El motivo fue la falta de autorización del protocolo sanitario correspondiente por parte de la Dirección General de Salud Pública, requisito indispensable para cualquier prueba deportiva que se organice en estos momentos no solo en Asturias, sino en toda España. Días antes sí se celebró la travesía del Cerro, organizada por el Patronato Deportivo Municipal y que sí contaba con los permisos pertinentes.

El presidente del club organizador, Ángel Fernández, reconoce no contar en estos momentos con esta autorización si bien asegura que el protocolo está presentado hace tiempo, pero que no han recibido contestación alguna. "Supongo que tendrán un montón de peticiones y que no les habrá dado tiempo. Aquí parece que si no eres el Ayuntamiento o un deporte como el fútbol nadie hace nada", indicó el presidente. Fernández espera "tener una comunicación lo antes posible". La intención del Club Natación Ciudad de Gijón es la "de hacer las travesías en cuanto tengamos el permiso".

El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, explicó que "el motivo de la suspensión no es otro que la Federación de Pentatlón Moderno a la que pertenece el club no ha validado el protocolo y sin él nadie puede organizar nada". Y añadió que "valdría el protocolo de la Federación Española, que lo valida el Consejo Superior de Deportes o bien aquí en Asturias se tramita a través de la Dirección General de Deporte, pero que lo valida la de Salud Pública".