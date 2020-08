"Te lo dije", el tajante aviso del Ayuntamiento a los jóvenes ante los contagios ligados al ocio

"Te lo dije". Solo tres palabras, pero con la suficiente contundencia como para que cada cual asuma su responsabilidad. Tres palabras que son el eje de una nueva campaña municipal de concienciación social frente al covid-19, impulsada a través de Divertia para incorporar también a ella a los turistas de paso por la ciudad.

La campaña va dirigida -sobre todo aunque no solo- a los jóvenes y nace tras determinarse que más del 50% de los nuevos brotes de la enfermedad en Asturias están vinculados a espacios o actividades de ocio. Tampoco es ajena a la preocupación de la administración municipal la imagen compartida con otras ciudades de botellones, fiestas particulares o locales de ocio donde el uso de la mascarilla, el gel y la distancia de seguridad brillan por su ausencia.

"No se trata de reñir sino de apelar a la responsabilidad de cada uno. Todo el mundo sabe ya lo que hay que hacer, toca no bajar la guardia", sentenciaba la alcaldesa, la socialista Ana González, durante la presentación de la campaña, que durará un mes y cuesta 30.000 euros. Una campaña donde se recuerda que "sin mascarillas no hay segundas oportunidades" o que, tal vez si "te crees muy listo, será demasiado tarde".

Que los jóvenes son los principales destinatarios del mensaje queda claro en la elección de los medios para su difusión. A los tradicionales carteles en los mupis callejeros y las inserciones publicitarias en prensa, radio y televisión se suma una apuesta decidida por las redes sociales y el uso, por primera vez, de dos plataformas que forman parte del día a día de los más jóvenes: Spotify y Tik Tok. "Es la primera vez que una institución pública del Principado hace uso de esas aplicaciones", destacó Daniel Martínez Junquera, responsable de turismo como adjunto a la gerencia de Divertia.

González quiso dejar claro que no es una campaña antibotellón "porque el botellón es algo que ya está prohibido" y porque "estamos hablando de ocio en general y ocio son también las reuniones familiares". "Pensamos que por ser familia no nos vamos a contagiar y nos contagiamos", añadió. La Alcaldesa mantuvo durante meses presencia diaria en las redes sociales para dar información sobre el covid a los gijoneses: "Nos pareció muy importante transmitir confianza y proximidad. Ahora hay que volver a lanzar el mensaje de forma contundente y clara porque la actitud se ha relajado".