El tráfico por el corte del Muro "es mayor, pero asumible", asevera el gobierno local

Desde que comenzaron las obras de semipeatonalización de la avenida Rufo García Rendueles impulsadas por el gobierno local -PSOE e IU- la intensidad de tráfico ha sido "un poco mayor en algunas calles adyacentes al Muro, pero perfectamente asumible por la capacidad que tienen esas vías". Así lo aseguró ayer el edil de Movilidad, Aurelio Martín, tras reunirse en la Casa Consistorial con miembros de la plataforma Stopmuro, contraria a estas medidas. Este aumento del tráfico rodado se nota especialmente en puntos como el entronque entre la calle Uría y la plazuela de San Miguel y entre San Bernardo y Begoña. Sin embargo, el número de coches se ha visto significativamente reducido en el corte de las calles Menéndez Pelayo y Doctor Aquilino Hurlé con Rufo García Rendueles. Algo perfectamente entendible, ya que la vía principal del Muro apenas cuenta con un carril de los cuatro que tenía, en dirección hacia la rotonda del Piles.

"Esta mayor intensidad de tráfico se produce a primera hora de la mañana y de la tarde", explicó Martín en base a los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico. Sin embargo, defendió el edil del ramo, "es una intensidad de tráfico propia de la situación del año y equiparables a las que tienen otras ciudades o pueblos costeros en el mes de agosto". Una visión contrapuesta a la que defienden los miembros de la plataforma Stopmuro, que lleva tiempo advirtiendo de que en las horas punta el tráfico se ralentiza sobremanera, creándose aglomeraciones de coches. Una postura que defendieron en la reunión de ayer.

En este encuentro también estuvo presente la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González -también el edil de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández-. La Regidora defendió que estas actuaciones que se están llevando a cabo en el Muro "son provisionales, relacionadas con el coronavirus, para generar un espacio en el que gijoneses y visitantes puedan estar, guardando la distancia de seguridad". Así lo viene reiterando desde hace semanas. No obstante, ayer fue más allá, enfatizando que "las pequeñas obras y actuaciones que se están realizando ahora son para poder tener un espacio decente, pero son todas reversibles y que dependerán de las decisiones de futuro que se tomen sobre el Muro". No obstante, González dejó claro que "a mí me gustaría que el Muro sea definitivamente sea peatonal, pero todavía no estamos en esa fase".

Así lo creen también en la plataforma Stopmuro. La portavoz de la entidad crítica con la semipeatonalización, Montse Medina, remarcó que "dicen que es una medida provisional, pero también era provisional la estación de tren", en referencia al equipamiento situado en la calle Sanz Crespo, que lleva casi una década en funcionamiento. Medina asegura que "no van a dar marcha atrás con la medida", por lo que su colectivo mantiene la manifestación convocada para el viernes, a las 19.00 horas desde la plazuela de San Miguel, que "esperemos que tenga mucho éxito".

El gobierno local invitó ayer al colectivo a formar parte del Foro de la Movilidad. Una decisión que, asegura Medina, "estamos valorando". Las críticas de Stopmuro también se centran en los ciclocarriles, "que son un peligro" o la reforma de la avenida de El Molinón, "con la que siguen erre que erre".

A su lado se posicionó también el presidente de la Federación de asociaciones vecinales de la zona rural "Les Caseríes", Manuel González-Posada, que pidió "que lo repiensen, aunque creo que van a hacerlo de todas maneras". Por su parte, el edil de Podemos-Equo Juan Chaves afeó ayer al equipo de gobierno el haber llevado a cabo estas acciones "sin ser dialogadas previamente, ni haber hecho pedagogía con la ciudadanía, los agentes sociales, las federaciones vecinales y comerciantes". Esa "falta de pedagogía", indicó el concejal, "está generando controversias y debates". También censuró que se hayan comenzado estas obras en el mes de agosto, ya que "la afluencia de gente es masiva y esto provoca problemas cada día".

Del mismo modo, el portavoz de Foro en el Consistorio, Jesús Martínez Salvador, cargó contra el equipo de gobierno por la obra de peatonalización de la avenida de El Molinón. "Es inadmisible que casi un año después de anunciar esta reforma no se conozca ni el proyecto, ni el inicio, ni la duración, ni quién acometerá las obras", afeó. Y explicó que "se trata de una avenida muy concurrida e importante para la movilidad de nuestra ciudad". "Anunciar su reforma para tenerla paralizada casi un año después es un ejemplo de la forma de gobernar de la izquierda", dijo. "Es una ocurrencia más de la concejalía de Movilidad", remató.

"No entendemos que se mantenga paralizada esta reforma de la avenida de El Molinón cuando las obras del pozo de tormentas, al otro lado del río Piles ya acabaron. Podía haber estado abierta al tráfico ya en mayo, pero la terquedad de este gobierno hace que ni peatones ni vehículos puedan usarla, y nos tememos que la situación se prolongue en el tiempo", remató el edil.