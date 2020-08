La Alcaldesa se desmarca de dar el nombre de Palacio a la avenida de Juan Carlos I

"Sinceramente, no tengo una valoración sobre cuál es la buena opción". Así respondió ayer la alcaldesa, Ana González, a la propuesta de su propio partido de cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I por el de José Manuel Palacio, primer alcalde de la democracia en Gijón y socialista hasta que abandonó el partido para fundar Unidad Gijonesa. La Regidora apeló por el contrario al "consenso" con el resto de formaciones políticas y entidades vecinales. "Es verdad que están llegando distintas propuestas como esas, pero también otras como la de la avenida de la fábrica de Moreda. Vamos a verlas todas y a valorarlas, pero yo personalmente no tengo ninguna opción", concretó. Por su parte, el secretario general del PSOE en Gijón, Iván Fernández Ardura, justificó la idea de su formación: "Palacio es una persona con sentido histórico".

"Se estaban poniendo sobre la mesa varios nombres y debíamos de fijar una posición como agrupación", explicó ayer Fernández Ardura. "A veces, por prudencia, no damos una opinión, pero ahora, sí. Con esta propuesta lo que hacemos es plantear una opinión. A partir de ahí, pueda ser esta o cualquier otra propuesta. Nosotros recalcamos que queremos consenso", añadió el líder socialista. "José Manuel Palacio fue el primer alcalde democrático de Gijón y además genera consensos más allá de nuestra organización. Cuenta con un respaldo en distintos ámbitos, no solo en el nuestro", prosiguió el secretario general del principal partido de la ciudad.

La apuesta por José Manuel Palacio, además, supone, según Fernández Ardura, "dejar claro que nunca tuvimos problemas en darle una calle", en relación a la ausencia del apoyo del PSOE cuando esa misma propuesta se realizó durante los mandatos de Carmen Moriyón para la avenida de El Llano y la calle de La Merced. "Si tuvimos dudas fue porque cambiar el nombre a una calle tiene inconvenientes para los vecinos y comercios, pero no por el nombre, aunque se quiso interpretar como que los socialistas teníamos una reserva con el nombre de Palacio", explicó. "Como es necesario quitar el nombre de la avenida a Juan Carlos I, pues podemos hacerlo ahora y eso nos empujó a realizar nuestra aportación", apuntó Fernández Ardura. "También hemos llamado llamar a la avenida 8-M, en homenaje a la lucha del feminismo", remató.

Fernández Ardura no entró a valorar las declaraciones que había hecho horas antes en la inauguración del nuevo salón el automóvil, que tiene lugar estos días en el recinto ferial "Luis Adaro". La Regidora fue clara al respecto: "Hemos recibido muchas peticiones de organizaciones y personas solicitando otro nombre". Eso no implica, según explicó la primera edil, que ese cambio tenga que esperar a que el Rey Emérito acabe o no condenado. "Yo no le he acusado nunca de cometer ningún delito. Eso le corresponde a la justicia y no a este Ayuntamiento", razonó González, que volvió a insistir en que quiere que la nueva denominación de la avenida que une el centro con la zona oeste sea una "cuestión consensuada".