Menos reservas en la hostelería y proyección de la exhibición del año pasado

La rareza de la noche de los sin Fuegos por Begoña se sienta a la mesa, haciendo levantarse a los comensales "de siempre", que cancelan por primera vez su reserva en aquellos establecimientos hoteleros con vistas privilegiadas al espectáculo de pirotecnia. Estos establecimientos, al otro lado de la bahía de San Lorenzo, acumulaban esta noche un "100% de mesas reservadas con un mes de antelación", algo que "se repetía todos los años", según afirma Isidro Martínez, el encargado de las terrazas del Pery.

La nueva normalidad, patente también anoche, barrió al "60% las reservas" del Pery. "Aunque se llene, no contamos con la garantía de que tenemos todas las mesas llenas como siempre", cuenta el hostelero. "Se nota, se nota bastante, pero no nos podemos quejar. Si el tiempo acompaña, no nos podemos quejar. No es lo mismo el que no haya la feria, los fuegos, los conciertos, Semana Grande?", añade Isidro Martínez.

Es un verano atípico comparado con muchos otros. Y también de encuentros para estar en familia, porque "esta noche la pasamos con los clientes de siempre, que de un año para otro reservaban y ya con esos clientes de todos los años se llenaba el local, eran una mayoría de mesas grandes, que tenía hasta siempre la misma", recuerda Arturo Seijo, encargado del Bellavista. "Este año es otro tipo de cliente, también turista, pero no la gente de siempre", reconoce. Pero por mantener el espíritu, en el Hotel Abba, han optado por poner una pantalla de televisión "para poner los fuegos del año pasado", aseguran en el complejo hotelero, que como todos confían en volver a mirar al cielo la noche del próximo 14 de agosto.