Stop Muro estudia nuevas protestas y calcula rozar las 5.000 firmas

"Hay que seguir presionando". Stop Muro, la plataforma ciudadana en contra de las peatonalizaciones del paseo de San Lorenzo, comunicará hoy su hoja de ruta para las movilizaciones de los próximos meses tras una larga reunión que los responsables mantuvieron durante la tarde de ayer con la idea de decidir, tras la multitudinaria manifestación realizada el pasado viernes -su primera gran concentración-, cuándo y cómo organizarán las nuevas protestas. Sí parecen tener claro que aplazarán la entrega de su recogida de firmas -que según los organizadores pueden rozar ya los 5.000 apoyos- porque entienden que todavía pueden conseguir "bastante más".

Por su parte, el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, anunciaba en un comunicado su intención de solicitar el expediente de la obra de la avenida del Molinón al departamento de parques y jardines para ver "por qué el gobierno del PSOE afirma ahora que no hay plazos establecidos". La gestión del edil forista llega después de unas declaraciones sobre el asunto del socialista Olmo Ron a LA NUEVA ESPAÑA, que tras ser preguntado sobre la avenida prefirió no dar ningún plazo de reapertura por no tenerlo aún claro y temer retrasos.

Foro pidió en junio la apertura de parte de ese vial que lleva más de un año cerrado por las obras del pozo de tormentas de Hermanos Castro y para la que el actual equipo de gobierno de PSOE e IU ha diseñado un futuro sin coches al incorporarla como paseo peatonal al parque de Isabel la Católica. "Pedimos que se abriese la acera próxima al parque y desoyeron esa demanda. No han querido acometer una inversión de 103.000 euros para abrir la avenida del Molinón pero no les ha importado gastar 250.000 en una actuación provisional en el Muro que no gusta a casi nadie", sentenció el forista.