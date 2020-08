José Antonio Viesca opta a presidir el Santa Olaya "con un proyecto propio"

José Antonio Viesca, actual vicepresidente segundo del Club Natación Santa Olaya, se presentará a las elecciones presidenciales de la entidad "con un proyecto propio". Viesca optará a una elección a la que no concurrirá, como ya adelantó en varias ocasiones, el actual mandatario de la entidad, Secundino González, que cumplirá así ocho años -dos mandatos- al frente.

Viesca aseguró ayer que, tras estar junto al actual presidente durante siete años, ahora ha tomado la decisión de dar un paso al frente y presentarse como cabeza de cartel a las elecciones que tendrán lugar antes de que finalice este año. "Tengo las ideas claras: quiero hacer crecer al club para que entre de lleno en el siglo XXI", enfatizó el vicepresidente segundo, muy ligado a la sección de atletismo del club, en la que es entrenador. De hecho, según explica, "tengo intención de presentarme también a las próximas elecciones, dentro de cuatro años, para poder completar el proyecto, a largo plazo", sobre todo, porque "hay mucho que trabajar todavía".

En la candidatura de Viesca, según adelantó ayer, habrá miembros de la actual junta directiva que continuarán, pero también "gente nueva que viene con ganas de luchar por el club". No obstante, remarcó: "Creo en lo que llevamos trabajando este tiempo y en lo que hay que seguir haciendo".

Todo parece indicar que la de Viesca no será la única lista que se presente a las elecciones, ya que otros socios del club también han adelantado su intención de concurrir a las elecciones. "Es positivo que haya más de una lista para que los socios puedan votar la que prefieran", se limitó a aseverar ayer el vicepresidente, que aseguró que "si gana un proyecto mejor, lo apoyaré como socio del club".

Quien está claro que no se presentará es Secundino González, una decisión que ya tiene tomada desde hace tiempo. "Cuando gané la presidencia, ya avisé de que iba a estar solo ocho años", destacó ayer. No obstante, González es consciente de que "queda mucho trabajo por hacer todavía y en estos meses que me queden no voy a levantar el pie".

El próximo sábado 19 de septiembre comenzará de forma oficial el proceso de elección del nuevo presidente, con una asamblea general extraordinaria de socios para convocar las elecciones y nombrar la comisión electoral. Tras ello, se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas y recogida de avales y, en caso de que haya más de una lista, se procederá a su votación en el mes de diciembre, como marcan los estatutos. Siguiendo estos plazos, no será hasta febrero de 2021 cuando la nueva junta directiva tome las riendas de la entidad.

El Club Natación Santa Olaya se encuentra ahora inmerso en el mayor proceso de crecimiento de la historia del club, tras aprobar en asamblea la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión, por 99 años, de una parcela de 5.000 metros cuadrados anexa a la entidad, en la que se comprometen a realizar una inversión de casi 4 millones de euros.