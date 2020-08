Podemos urge más personal y oficinas para la tramitación del ingreso vital

La Fundación Municipal de Servicios Sociales abrió el lunes en las dependencias del centro municipal integrado de El Coto una oficina especial, con un equipo de seis personas de un plan de empleo, para asesorar y ayudar a los vecinos que puedan tener problemas para tramitar por su cuenta el acceso al ingreso mínimo vital. Un nuevo recurso que, en Gijón, podría llegar a beneficiar a unas 7.000 personas: mayoritariamente actuales beneficiarios del salario social básico del Principado a los que el trámite se les hace de oficio solo con recabar su autorización. Una gestión que también se hace desde esa oficina.

La iniciativa municipal ha gustado a Podemos, pero no su ejecución. Juan Chaves, concejal de la formación morada, ve varios problemas. El primero tiene que ver con la obligatoriedad de sacar cita previa a través de la web municipal para poder ser atendido en la oficina de El Coto. "La oficina se habilita para la gente que tenga problemas con la brecha digital así que es una incongruencia en sí misma que tengan que pedir esa cita desde una web", sentenció el edil. La falta de citas disponibles es otro problema. La oficina se abrió con la agenda completa hasta el 3 de septiembre. Ahora ya no quedan horas libres antes del 10 y solo quienes lo tramiten antes del 15 de septiembre tendrán derecho a la retroactividad del cobro de ese dinero a 1 de junio. Además, matiza Chaves, el sistema "solo dice que no hay citas disponibles pero no nos dice ni por cuánto tiempo ni por qué razón. La saturación del propio servicio puede ser una de las razones".

Por todo ello, Podemos reivindica que se aumente el personal que está en el operativo de El Coto y se busque la posibilidad de descentralizar el servicio para que quienes lo necesiten puedan ir a cualquiera de los centros municipales de la ciudad. "La solicitud del ingreso mínimo vital es para muchas personas de esta ciudad un recurso de extrema necesidad", recuerda Chaves.

La oficina del centro municipal de El Coto está coordinada por el departamento de Inclusión Social de la Fundación.